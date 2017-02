Policia Nacional y Fundación Síndrome de Down entregan los premios del concurso de dibujos de temática polícial

La Delegación de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de la Policía de Cantabria ha entregado varios obsequios a seis integrantes de la Fundación Síndrome de Down de Santander que habían participado en un concurso de dibujo de temática policial. La entrega de premios tuvo lugar el lunes en la sede de la Fundación Síndrome de Down y varios agentes fueron los encargados de dar sus galardones a los seis jóvenes cuyos dibujos resultaron premiados en un concurso sobre la seguridad en internet y los peligros en la red. La Policía Nacional ha informado en un comunicado que, tras haber impartido una serie de charlas relacionadas con los peligros en la red y pequeños consejos relativos a su seguridad, la Fundación Síndrome de Down convocó un concurso de dibujo sobre la visión de sus miembros sobre la Policía. Los dibujos premiados permanecerán expuestos en la sede de la Jefatura Superior de la Policía de Cantabria.