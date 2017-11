Podemos dice que la huelga de pediatras es "injustificada" y espera que no sea secundada

Podemos Cantabria ha considerado que la huelga de pediatras anunciada hoy por el Sindicato Médico es "injustificada" y espera que no sea secundada.

En un comunicado, la formación morada sostiene que los problemas derivados de la falta de médicos especialistas en Pediatría que ha impedido la contratación de sustitutos en el pasado periodo vacacional "está siendo aprovechado por el Sindicato Médico para crear un conflicto con fines nada claros".

Según Podemos, el Sindicato Médico pretende "utilizar" a los pediatras de Atención Primaria, "aprovechándose de su problemática, para recuperar un liderazgo y un protagonismo que no tienen ni entre el colectivo médico ni en el SCS, ni tampoco en la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que no tienen representación, no importándole para conseguirlo perjudicar seriamente a la población pediátrica de Cantabria y a sus familias".

Para la formación, la falta de especialistas en Pediatría "es un problema generalizado en toda España" por la falta de especialistas, lo que unido a que "muchos" de ello prefieren trabajar en hospitales que en Atención Primaria, "está dificultando que todos los niños sean atendidos en los Centros de Salud por especialistas en Pediatría".

A pesar de ello y de que en Cantabria se mantiene la atención por el pediatra hasta los 16 años, a diferencia del resto de comunidades en que finaliza a los 14 años, y de que el número de niños asignados a cada pediatra en Cantabria "está por debajo de la media nacional", de las 80 plazas pediátricas de Primaria, solo dos están cubiertas por médicos de familia.

Podemos ha destacado que estos datos contrastan con otras comunidades como el País Vasco, donde de 322 plazas de pediatras, 50 están cubiertas por médicos de familia.

Además, Podemos ha recordado el SCS ha incrementado su plantilla de pediatras de Atención Primaria con la contratación de cinco nuevos pediatras por lo que "esta situación alarmar a la ciudadanía como se está haciendo está claramente injustificada", ha sostenido.

"Si se produce un problema es en periodo vacacional" porque "no se encuentran pediatras disponibles para realizar las sustituciones, a pesar de la disposición del SCS de cubrir estas ausencias. Pero, esta situación que se produce en momentos muy concretos del año y se ve parcialmente compensada, salvo en determinados puntos de Cantabria, porque los niños en verano enferman menos", motivo que "no puede justificar una huelga".

Podemos ha apostado por intensificar la búsqueda de soluciones en la Mesa Sectorial de Sanidad y propone la creación de módulos de atención de tarde a partir de un número de consultas concreto atendidos por pediatras voluntarios con una compensación económica justa, la optimización de la gestión de consultas, ampliar las competencias de la enfermería pediátrica, elaborar un Plan de cobertura de las zonas alejadas como Reinosa o Castro Urdiales, mantener la prolongación de la edad de jubilación de aquellos pediatras que soliciten mantenerse en activo, facilitar el traslado de pediatras de atención hospitalaria a Atención Primaria y realizar concursos de traslado y OPE para pediatras de Atención Primaria.

Tras observar que el Sindicato Médico y el PP coinciden en usar el mismo lenguaje, ha solicitado a los pediatras de Atención Primaria de Cantabria "que sigan protegiendo y promoviendo la salud de nuestros niños y adolescentes y les decimos que pueden contar con Podemos para defender sus legítimos intereses y para apoyar todas las medidas rigurosas, realistas, ponderadas y no lesivas para los pacientes que estén al alcance de nuestra Comunidad".