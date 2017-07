Intervención General indica que Cantabria puede cumplir el déficit

Un informe de la Intervención General de Cantabria indica que la Comunidad Autónoma puede cumplir el objetivo anual de déficit con las medidas correctoras del Plan de Ajuste y la retención de no disponibilidad de 22 millones de euros realizada hasta la fecha. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, dio a conocer ese informe, elaborado con los datos del primer semestre, y en base al cual Cantabria «puede cumplir» con el objetivo del déficit y la regla de gasto, dijo.

Detalló que el informe establece en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (necesidad máxima fijada en el 0,6% PIB) que, vistos los datos de junio, tanto la retención de no disponibilidad efectuada hasta la fecha, por importe de 22 millones, como las medidas correctoras de gasto incluidas en el Plan de Ajuste, «pueden permitir el cumplimiento del objetivo anual». El consejero afirmó que la retención de crédito de no disponibilidad de 22 millones de euros se realizó para «compensar lo que ya sabemos con certeza» y que es que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya aprobados no recogen la partida para las obras del Hospital Universitario Marques de Valdecilla.

Una partida que, volvió a criticar, «el PP se comprometió a incluir vía enmienda y que finalmente no lo hicieron pero, como si figuran como ingreso en el Presupuesto de Cantabria, hay que compensar ese ingreso que no se va a producir». Además, apuntó Sota, el Gobierno de Cantabria declaró la no disponibilidad de los créditos presupuestarios que resulten liberados tras la tramitación de cualquier expediente de gasto de los capítulos II, IV, VI y VII del estado de gasto de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2017.