Ignacio Diego apela al «sosiego» en el discurso

L candidato a la reelección como presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha lanzado un mensaje de «sosiego en el discurso», porque «todos debemos actuar como un bloque a partir del día 26 y recuperar la Presidencia de Cantabria», dijo en un encuentro de trabajo con militantes y ex altos cargos del partido en Santander. Sin embargo, considera que la candidatura de la actual secretaria general, María José Sáenz de Buruaga, «se ha enrocado hasta el momento en posiciones excluyentes y ha renunciado a su propuesta para integrarse en el diseño del nuevo Partido Popular».

«No recurramos a los discursos hirientes por favor. Somos compañeros, amigos, y nos une un partido necesariamente colectivo y común. El día 26 finalizará el Congreso», expuso, «y a partir de ahí todos debemos trabajar como una sola voz, leal y comprometida, y en una única dirección para dejar atrás nuestras diferencias y aportar soluciones a los miles y miles de ciudadanos de esta tierra que siempre han visto y ven al PP como un valor seguro, una garantía que esta tierra necesita y que se hace ya indispensable tras dos años de gobierno de la coalición PSOE-PRC-Ciudadanos», indicó.

Diego ha apelado de nuevo a la unidad como la mejor de las recetas para construir un partido fuerte. «Sólo seremos útiles a esta tierra si actuamos como un solo bloque. Esa ha sido nuestra seña de identidad y va a seguir siéndolo; una formación que haga del diálogo su mejor argumento y, por supuesto, que explore todas las opciones para llegar a acuerdos con la sociedad y el resto de formaciones políticas pero siempre con la premisa irrenunciable de que favorezcan al conjunto de los ciudadanos», señaló. «Sigo siendo optimista y mantengo mi propuesta al resto de sensibilidades para alcanzar el día 25 con una lista única. Y no lo hago solo porque crea que es lo mejor y porque haya trabajado en ese sentido hasta el penúltimo aliento junto a la dirección nacional, sino porque es el sentimiento que me expresan cada día nuestros militantes. Siempre he estado ahí para escucharles, sobre el terreno y al otro lado del teléfono, y ahora no va a ser distinto», añadió.

NO SOBRA NADIE. Diego señala que «desoír el mandato que nos expresan nuestros afiliados no me parece prudente, pero sé que al final se les hará caso. Aquí no sobra nadie, como nos dejó claro en el Congreso nacional nuestro presidente Mariano Rajoy, y ese es el único horizonte posible. No puedo ni imaginar que haya gente en el partido que no quiera sumarse a un cambio tranquilo que nos conduzca a la Presidencia de Cantabria», apostilló. Diego insiste en que el Congreso debe servir «para reconocer nuestros errores y conducir el partido, sin experimentos ni exclusiones, a una unidad que permita traducir el apoyo de la mayoría social en nuevas responsabilidades de gobierno. Con nuevas caras, y nuevas ideas y soluciones».

Y para ello, considera «indispensable» que todas las comarcas de Cantabria tengan representación en la lista con la que concurriremos a los próximos comicios autonómicos de 2019 para recuperar la Presidencia de Cantabria. «Los alcaldes y números uno deben de tener más peso», declaró.

En su opinión, «los alcaldes y números uno ‘populares’ en los distintos municipios son la base territorial del partido, quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos, y es justo que modifiquemos la organización para garantizar que participen en el diseño de la lista autonómica. Se trata de sumar para avanzar, de unir para sumar, y no de dividir a golpe de ocurrencias para retroceder», finalizó.