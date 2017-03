El hombre que disparó a una vecina acepta tres años y medio de cárcel

El hombre de San Felices de Buelna juzgado ayer martes en la Audiencia Provincial por disparar, estando ebrio, a una vecina, ha aceptado la pena que ha reclamado la Fiscalía en la vista de ayer, en la que ha rebajado su petición de los seis años de prisión a tres años y medio.

De la petición de tres años y medio aceptada por el acusado, dos años y medio son por el delito de homicidio en grado de tentativa, aplicándose la atenuante de reparación del daño al haber pagado la indemnización de 1.600 euros que se le pedía por los desperfectos ocasionados en el coche de la víctima a raíz del disparo, y la de estar bajo la influencia del alcohol. El año restante es por tenencia ilícita de armas.

Además, el hombre, que estaba en prisión provisional, no podrá acercarse en 6 años a menos de 500 metros de la mujer. Los hechos ocurrieron en la medianoche del 6 de junio de 2016, cuando la denunciante acudió en su coche a una finca de su propiedad para comprobar que sus yeguas no se habían salido del recinto. Fue en ese momento, cuando se colocó delante del vehículo de la mujer, a unos dos metros de distancia, apuntando hacia ella con una pistola, para la que no tenía licencia de uso, y disparó. El proyectil atravesó la luna parabrisas por la zona central, atravesó el asiento posterior del turismo y, tras rebotar en la llanta de la rueda de repuesto, quedó alojado en la carcasa interior del portón trasero del coche de la perjudicada. Inicialmente, la Fiscalía pedía para el acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa 5 años de cárcel y libertad vigilada durante 6, además de la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante siete. Y por la tenencia ilícita de armas, se pide la pena de un año de prisión.

A la hora de pedir las penas, se ha apreciado como circunstancia atenuante la embriaguez. Por su parte, la acusación particular reclamaba inicialmente 9 años y 11 meses de prisión, 10 años de libertad vigilada y prohibición acercarse a menos de 1.000 metros de la mujer durante 10 años, son por el delito de homicidio en grado de tentativa y otros dos por el de tenencia ilícita de armas.

Además, esta parte, que representa a la perjudicada, reclamaba una indemnización de más de 1.600 euros por los daños ocasionados en el vehículo de la mujer, que ha sido pagada. Por su parte, la defensa inicialmente había mostrado su disconformidad con la relación de hechos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y pedía la libre absolución para el acusado.