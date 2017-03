El Gobierno vuelve a destinar 31 millones a las corporaciones locales

El Gobierno de Cantabria volverá a destinar este año 31 millones de euros a la Orden de ayudas a las Corporaciones Locales, la misma cuantía que el pasado ejercicio, para contratar a unos 3.240 parados -frente a los 3.378 beneficiarios de 2016- durante un periodo de seis meses, en los que tendrán una jornada de trabajo «decente» y percibirán un salario «digno». De las subvenciones se beneficiarán desempleados en general, de larga duración -especialmente mayores de 45 años y que no perciben ningún tipo de prestación- y jóvenes menores de 30 en el marco del programa de Garantía Juvenil, para quienes hay una asignación específica de 4 millones, lo que supone una novedad respecto a anteriores convocatorias.

Por su parte, las entidades locales beneficiarias se distribuyen en otros tres grupos: los municipios de la comarca del Besaya, donde el paro es superior a la media regional y por ser zona de actuación preferente en la materia, el resto de ayuntamientos cántabros y las mancomunidades. Y se aplicará un nuevo sistema de reparto, conforme a datos objetivos que son, de mayor a menor importancia: el paro registrado en la entidad local en cuestión, la población que hay en edad de trabajar, y la superficie del municipio, aunque se ha incluido un factor de corrección para no perjudicar a los más pequeños y otorgarles así una mayor cuantía.

Además, en la convocatoria de este 2017, y que se prolongará hasta el 31 de mayo de 2018, se contempla un incremento del dinero que aporta el Ejecutivo para los contratos de técnicos en programas y proyectos, que sube 300 euros, pasando así de 1.900 a 2.200, al ser los puestos «más costosos» para los ayuntamientos, que estaban «muy al límite» y que realizarán por tanto una «menor» aportación. Estos y otros datos fueron facilitados por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Juan José Sota, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al director del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo.

Política activa. En su comparecencia ante los medios, Sota resaltó el importe que se destina a esta «política activa» de empleo, que es «el doble» del montante del Fondo de Cooperación municipal, aunque declinó indicar la aportación que los ayuntamientos hacen a las contrataciones de las Corporaciones Locales, porque según dijo depende del convenio de cada entidad y del sector en cuestión y es «imposible» determinarlo. También destacó el «éxito» que este programa de «gran impacto» en la sociedad tuvo en 2016, y se mostró convencido de que también lo volverá a tener este año, en el que se sigue «el rumbo» de la anterior convocatoria con el objetivo de generar oportunidades de empleo a los jóvenes como novedad y afrontar así el paro juvenil.

Tras recordar que esta semana se publicaron las bases en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que en los próximos días se hará lo propio con la Orden en sí, el consejero indicó que a partir de entonces se abrirá un plazo de diez días para que las entidades interesadas presenten sus solicitudes, hasta un máximo de tres proyectos cada una.

Y en «menos» de dos meses, aseguró, el Gobierno habrá resuelto la convocatoria, de modo que se espera que «como muy tarde» a finales de mayo se realicen las primeras contrataciones con cargo a la nueva Orden, ya que se ha «agilizado» la tramitación y se han «aligerado» además algunas cuestiones burocráticas.

En este último sentido, las administraciones locales no están obligadas a presentar los proyectos a realizar junto a las solicitudes, sino que podrán hacerlo en una fase posterior. Además, no se ha establecido un plazo máximo para iniciar los proyectos, solo para finalizarlos, algo que decidirá cada entidad, que también acordará si los ejecuta a la vez o de forma que no se solapen en el tiempo.

Cada una de las actuaciones previstas tendrá un periodo de seis meses para su ejecución.

Se realizaron un total de 3.383 contratos en el pasado ejercicio

En cuanto a la orden de 2016, se celebraron 3.383 contratos con los que se dio trabajo a 3.378 parados, la mayoría de ellos hombres (2.197, frente a 1.181 mujeres). Por edad, 1.628 (que suponen el 48%) eran mayores de 45 años, y más de un millar más tenían entre 31 y 44 años, de modo que los beneficiarios menores de 30 años fueron 667. Por la situación laboral de los contratados, casi la mitad -1.473- llevaban más de doce meses seguidos sin trabajar, y más de 800 estaban en esa situación entre seis meses y un año. Además, el 78% del total no cobraba ninguna prestación. En cuanto a su formación, más de la mitad tenían estudios básicos. «Hemos ido al foco del problema», resumió Juan José Sota, para destacar que el grueso de beneficiarios eran parados de larga duración, mayores de 45 años y sin formación. El consejero indicó además que de forma paralela se realizó un control de la evolución de los siniestros entre estos contratados, y ha destacado al respecto que en 2016 no hubo ningún accidente grave (frente a los cinco registrados un año antes) en tanto que los leves con baja se redujeron de 194 a 141. Para finalizar, subrayó el «esfuerzo» que continúa haciendo el Gobierno de Cantabria para atajar el paro y «combatir esta lacra», destinando «el máximo de recursos posibles».