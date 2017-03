‘Génova’ da por válida la victoria de Sáenz de Buruaga en el PP cántabro

La dirección nacional del PP da por «cerrado» el cónclave del partido en Cantabria, donde María José Sáenz de Buruaga, hasta ese momento número 2, arrebató el sábado por cuatro votos el liderazgo de la formación de Ignacio Diego, que lo ha presidido durante 13 años. ‘Génova’ considera que los 14 congresos regionales celebrados hasta ahora han tenido lugar en un clima de «normalidad», con «debate de personas» pero «sobre todo de ideas», según dijo el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, al término de la reunión del comité de dirección.

En esa normalidad enmarca también el partido el cónclave del PP cántabro que tuvo lugar el pasado fin de semana. Así, fuentes de la dirección nacional dan por «cerrado» ese cónclave, en el que Sáenz de Buruaga se impuso a Ignacio Diego por cuatro votos. Aunque Diego ha aceptado los resultados del congreso regional, algunos compromisarios y afines sí que han cuestionado el proceso. De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander recibió este lunes la denuncia de un delegado sobre presuntas irregularidades en la votación.

El denunciante asegura que en el momento de ir a votar el pasado sábado observó irregularidades en el proceso de votación, tales como que «han anotado a mano a dos personas que a su vez han votado» y que a su juicio carecían de acreditación como compromisarios.

"PASAR PÁGINA". Por su parte, el hasta ahora presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, ha animado a sus partidarios a «pasar página» como asegura haber hecho él tras la victoria de María José Saénz de Buruaga en el Congreso de este sábado por cuatro votos. En declaraciones a Europa Press, Diego ha dicho no tener constancia de que se vaya a impugnar el resultado del Congreso. A la vez, no entiende por qué Eduardo Van den Eynde tendría que dimitir como portavoz en el Parlamento. «Sería una estupidez», ha opinado. En alusión a las denuncias sobre irregularidades en la votación del Congreso, Diego ha dicho que «si alguien tiene dudas, tendrá derecho a que se le aclare, pero eso no implica impugnaciones». En todo caso, ha reiterado que acepta el resultado del congreso. «Lo dije alto y claro en el minuto siguiente».

El expresidente del PP ha confirmado que el domingo se celebró una reunión de cargos públicos afines a su candidatura, pero ha recalcado que no participó ni «participa de eso» y que a partir de ahora se va a centrar en su labor parlamentaria y ya está trabajando en iniciativas. Sobre la decisión de Van den Eynde de no dimitir, ha opinado que hacerlo sería «una estupidez» porque es «un buen portavoz» y además fue nombrado a propuesta del grupo parlamentario, es decir, que no es potestad de la nueva presidenta o del comité ejecutivo.

SUSTITUCIÓN EN EL GRUPO PARLAMENTARIO. «No entiendo por qué tendría que dimitir, no tiene por qué hacerlo, y en todo caso sería el grupo parlamentario el que le sustituya por otra persona», ha dicho Diego, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados del grupo Popular. «Es un buen portavoz parlamentario, y lo que se le pide es eso, que sea un buen portavoz, no otro tipo de funciones», ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Eduardo Van den Eynde, afín a la candidatura del ya expresidente de partido, Ignacio Diego, ha asegurado que «no va a dimitir» de este cargo, aunque ha recordado que su puesto está, «reglamentariamente», a disposición del grupo parlamentaria, con lo que puede cambiarle «cuando quiera» éste.

REUNIÓN ORDINARIA. Así lo ha afirmado Van den Eynde en declaraciones realizadas a este martes tras la reunión ordinaria del grupo parlamentario, en la que, entre otros, han participado, él mismo; la nueva presidenta y el ya expresidente del partido, María José Sáenz de Buruaga e Ignacio Diego, que son diputados, y otros miembros del grupo. Cuestionado sobre la posibilidad de dimitir tras la elección de Sáenz de Buruaga con la nueva presidenta del partido, a la que acusó de «traición» cuando supo que iba a presentarse para este cargo, Van den Eynde ha reconocido que «al principio lo barajó» pero «luego le dio una vuelta» tras hablar con «bastantes compañeros».