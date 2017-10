García presenta su dimisión a Tezanos y lamenta el acoso y el trato desigual que sufre

La directora de la empresa Mare, Rosa Inés García, ha presentado su dimisión a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y ha denunciado el "acoso permanente" y "brutal" que ésta padece de la dirección del PSOE, que además, a su juicio, "por ser mujer" la trata "diferente" que a Ramón Ruiz ante un mismo hecho.

En una rueda de prensa, García ha destacado su "lealtad" a la vicepresidenta y ha explicado que desde hoy mismo Díaz Tezanos tiene en su carpeta su dimisión del cargo de directora de Mare, pero no ha aclarado si será aceptada. "Mi dimisión está en manos de la vicepresidenta, es su competencia, no es la mía", se ha limitado a decir.

La directora general de Mare ha añadido que, "como mujer", le "indigna" el "acoso, políticamente hablando", que está "sufriendo" la vicepresidenta "por intereses partidistas poco ejemplares".

"No voy a consentir que se instrumente mi nombre para justificar posturas de autoritarismo incomprensible o amenazas disparatadas contra Eva Díaz Tezanos", ha recalcado en la rueda de prensa, en la que ha defendido su gestión en Mare.

García ha destacado que en 2016 el beneficio total operativo de Mare fue de algo más de 9 millones de euros, que 2017 se prevé cerrar con un beneficio de 6,2 millones y que, una vez se realice la ampliación del vertedero de Meruelo, se estima que tendrá vida útil hasta 2043 y que Cantabria tendrá asegurado el tratamiento y la recogida de residuos para los próximos 25 años.

Según ha denunciado, "la crisis abierta" en el PSOE por su nuevo secretario general, Pablo Zuloaga, "está causando un deterioro institucional" que afecta a los ciudadanos y "está provocando incertidumbre en los trabajadores y profesionales de Mare".

"Desde que tomó posesión la nueva dirección socialista, el secretario general ha abierto una crisis muy importante, que está poniendo en crisis las instituciones, está afectando a los ciudadanos y al Gobierno, y también a las certidumbres y estabilidad que son necesarias para el buen funcionamiento de una empresa como es Mare", ha advertido García.

En su opinión, Zuloaga no sabe cómo cerrar esta crisis y, además, por parte de la Ejecutiva del PSOE se ha producido una "desigualdad de trato" entre el consejero de Educación, Ramón Ruiz, para quien se pidió el cese, y Díaz Tezanos, "a quien se la pide la expulsión".

"Es un acoso permanente ante la vicepresidenta. Y digo, por ser mujer, porque hay una constatación evidente: ante el mismo hecho y por la misma causa a un hombre, el consejero de Educación, se le pide el cese, y a una mujer, la vicepresidenta, se le pide la expulsión. Yo como mujer me siento afectada por esa desigualdad. No la entiendo y me parece absolutamente insostenible desde el PSOE", ha subrayado.

También ha asegurado que si ella fuera "la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE en este momento en la región", habría dimitido ya de ese cargo.

García ha remarcado además que Díaz Tezanos "siempre ha estado a disposición del partido" y "de la ley" y ha manifestado que el conflicto en el PSOE se podría haber zanjado si la dirección hubiera pedido al presidente de Gobierno, Miguel Ángel Revilla (PRC), el cese de la vicepresidenta.

"Con solo cinco letras Pablo Zuloaga podría haber cerrado esta crisis hace tiempo. Pedir su cese al presidente. Ella como siempre habría estado a disposición del partido", ha abundado.

García cree que la situación creada en el PSOE "se podría calificar a veces como venganzas de los mediocres". "Son todos aquellos que esperan siempre los triunfos contra los suyos. No en otro lugar. Es francamente lamentable", ha considerado.

La directora de Mare ha señalado que seguirá participando en la vida interna del PSOE. "Muchas de las personas que están aquí me conocen. La pregunta de si voy a seguir en la vida interna del partido y en la política le voy a confesar: no me la haga, todos saben la respuesta", ha resaltado.

Y, como se ha abierto el proceso para la renovación de las agrupaciones locales del PSOE, García no ha querido comentar la gestión que se está haciendo en Santander, donde ella fue secretaria general. "Expondré mi posición sobre ello internamente como procede", ha apuntado.

Ha afirmado que, pese a que la otra persona cuyo cese pide la Ejecutiva del PSOE, el responsable de Sodercan, Salvador Blanco, también ha anunciado hoy a la misma hoy que ha presentado su dimisión, con el único que se ha coordinado para dar esta rueda de prensa ha sido con el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, para que le dejara la sede de la Consejería para esta comparecencia.

Además de Palacio, otros altos cargos de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social han estado en esta rueda de prensa, como la directora general de Universidades, Marta Domingo.