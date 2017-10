FAPA pide un calendario escolar que sea negociado por todas las partes

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria reclama una «negociación entre todas las partes» que conforman la comunidad educativa para establecer un calendario escolar «de forma definitiva» y denuncia el incumplimiento del compromiso de gratuidad de los libros en Primaria y «problemas» y desigualdades en el funcionamiento de los bancos de recursos de los colegios. En su tradicional rueda de prensa sobre el inicio del curso escolar, FAPA ha criticado que este curso «nuevamente las familias han tenido que hacer frente al pago de los libros» de Primaria o incluso a hacerse cargo de comprar parte de ellos cuando el acuerdo entre PRC, PSOE y Ciudadanos que permitió la aprobación de los Presupuestos recogía la gratuidad de éstos para esta etapa educativa (extendiendo el compromiso a Secundaria a partir del curso 2018-2019).

FAPA Cantabria ha criticado que, tras anunciarse a «bombo y platillo» esta medida, desde la Consejería de Educación y la Inspección Educativa no se haya hecho, según ha dicho, «ningún tipo de seguimiento posterior para que esto se llevase a efecto». La Federación ha denunciado también que persisten los problemas detectados el curso pasado en el funcionamiento de los Bancos de Recursos de libros y material escolar porque «no se están siguiendo las instrucciones que marca la Consejería».

Y es que, según indicaron, en algunos centros no se ha respetado el porcentaje del pago máximo del 20% fijado para los becados; no se ha pagado a todo el alumnado lo mismo y ha habido algunos en los que no se han incluido los materiales, mientras en otros solo una parte y ha habido casos en los que no se han aportado ni tan siquiera todos los libros, entre otros. Según los datos que maneja FAPA a partir de las encuestas hechas por las AMPAS, «solo en torno al 15%» de los centros educativos han aportado todos los libros y materiales.

También ha alertado sobre la diferencia entre el importe pagado entre los distintos centros, ya que en algunos se han abonado 80 euros hasta 0.

Además, se ha quejado de que a falta de dos semanas para que se produzca el primer periodo vacacional del curso previsto en el calendario escolar (30 octubre al 3 de noviembre), las familias no conocen aún qué comedores escolares van a abrir en este periodo y qué actividades y dónde se van a ofertar para la conciliación con la vida laboral en este periodo. «Las familias necesitan saber con tiempo si el día 30 pueden llevar a su hijo a algún centro o no», ha señalado Cardenal, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por otros miembros de la Directiva de FAPA, como José Manuel Torre.

Respecto al calendario escolar, FAPA se ha quejado de que aún está «a la espera» de que la Consejería cumpla el acuerdo suscrito en junio de 2016 entre el anterior titular, Ramón Ruiz, y la presidenta de FAPA, Leticia Cardenal, sobre medidas que debían acompañar al nuevo calendario escolar.

Entre ellas figuraba la negociación para ajustar los horarios a las necesidades de conciliación poniendo fin a las jornadas lectivas reducidas en septiembre y junio; un servicio de comedor en esos meses en las mismas condiciones que el resto del curso y el adelanto de las pruebas extraordinarias de septiembre a junio.

FAPA ha criticado que solo este último punto, introducido además a solicitud de la Consejería, se ha cumplido, con lo que ha advertido de que «a lo largo del curso» seguirá «exigiendo el cumplimiento íntegro del acuerdo» y «animará» a las familias a la movilización si esto no se produce. Además, ha defendido que es «necesario una negociación entre todas las partes» que conforman la comunidad educativa que lleve a fijar un «calendario de forma definitiva» para evitar el, a su juicio, «lamentable espectáculo» que se ha producido en los dos últimos cursos con los cambios en el mismo.