Ediles del PP renuncian al partido por «desacuerdo»

Los cuatro concejales del PP en el Ayuntamiento de Limpias renuncian como miembros del grupo popular por «desacuerdo» con la nueva Dirección» del partido, liderada por María José Sáenz de Buruaga, y pasan a ser no adscritos. Estos ediles, que lo han comunicado mediante un escrito dirigido este martes al Registro del Ayuntamiento, han manifestado su «desacuerdo con algunos episodios del proceso de elección interna a la Presidencia del partido», así como «su total rechazo a las presuntas malas prácticas que se han denunciado durante el proceso». «No es una cuestión de quiénes, sino de cómo.

En nuestra opinión, consideramos que no todo vale en política. En ocasiones, nosotros mismos hemos sufrido este tipo de hechos. Sabemos lo que se siente. No estamos de acuerdo en la utilización de descalificaciones y medias verdades con el único objetivo de alcanzar el poder. Es algo que no compartimos con algunos miembros de la recientemente elegida nueva Dirección», han señalado. Ante este sentir, en un comunicado, han explicado que creen que «lo más coherente» por su parte es abandonar el partido. A pesar de ello, han anunciado que mantendrán su acta de concejales «para seguir trabajando por el municipio y sus vecinos», que son, según han señalado, «a quienes se deben» tras las elecciones municipales celebradas en 2015. Los cuatro concejales han mostrado su disposición a atender a aquellos vecinos y votantes que se acerquen a ellos para «resolver cualquier duda que tengan respecto a este tema».