Diego pide una lista de integración para el PP cántabro, que «aglutine y sume»

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, difundió ayer una carta dirigida a los afiliados, simpatizantes y cargos públicos del partido, a los que ha expresado su deseo de que de cara al Congreso Regional del próximo 25 de marzo haya una lista de integración, que «aglutine y sume todas nuestras capacidades». El líder de la formación y ex presidente autonómico ha enviado la misiva horas después de reunirse, el viernes por la tarde, con la secretaria general de los ‘populares’ a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, que le citó en un encuentro junto a su homóloga regional, María José Sáenz de Buruaga, que esta semana anunció que presentará una candidatura al cónclave para optar a la presidencia del PP de Cantabria.

En la reunión, en la que también participó el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, la dirección pidió al partido cántabro «prudencia y responsabilidad», así como «unidad», ante el proceso congresual al que concurrirá Sáenz de Buruaga y al que también podría presentarse el propio Diego, que ayer se mostró partidario de una lista de integración, y de situar «el acuerdo, el consenso, la unidad» y «los intereses» del partido «por encima» de todo. Tras la reunión en Madrid, a la que seguirá una nueva mañana lunes, Diego ha hecho pública la carta a las «decenas» de personas que trabajan por «fortalecer un proyecto político común que garantice ese futuro de oportunidades que merece» Cantabria, y en ella se muestra «optimista» de cara a esa candidatura de integración.

OPTIMISTA. «Soy optimista porque no puedo ni imaginar que ninguno de los que formamos parte de este gran proyecto político, que es el Partido Popular, quiera otra cosa que no sea lista de integración, que aglutine y sume todas nuestras capacidades», manifiesta el líder del PP regional y ex presidente autonómico.

«Tenemos que ser capaces entre todos de fraguar ese gran marco que permita que todos los hombres y mujeres del Partido Popular se sientan representados y participen de forma activa en el devenir de la vida del partido», añade a continuación, justo antes de hacerse eco de las palabras de su jefe de filas y presidente de España, Mariano Rajoy, en el congreso nacional del PP, donde manifestó que «las diferencias nunca pueden terminar en enfrentamientos, y si hemos sabido superar los momentos más difíciles», añadió, «es porque hemos sabido buscar soluciones más justas para las personas y para el partido».

«Ese es mi deseo y sé que es también el tuyo», les dice Diego a los militantes y votantes a los que dirige la carta. En ella reconoce que en los últimos días se ha «topado con algunas resistencias», pero a renglón seguido se muestra «plenamente convencido» de que «al final» se «impondrán» las «señas de identidad» del partido.

Porque, como apunta, «los vetos, las exclusiones, los enfrentamientos, las posturas irreconciliables no caben en un partido que se ha guiado siempre por la senda de la conciliación, del diálogo y el acuerdo a la hora de definir lo mejor para su futuro». Precisamente, Diego irá «con esa disposición» mañana a la nueva reunión en Madrid con la dirección, a la que agradece los «esfuerzos» que ha realizado por «promover» la vía de la «conciliación, el diálogo y el acuerdo».

Respecto al proceso previo al XII Congreso Regional del PP de Cantabria, su presidente -y posible candidato a revalidar el cargo o que podría conformar una lista encabezada por otra persona- destaca que se trata de «un camino siempre ilusionante por participativo» y añade que una vez más debe servir para que «nos sintamos orgullosos de integrar un proyecto que necesariamente es colectivo y común que, y eso nos diferencia, siempre ha enarbolado la bandera de la unidad, el respeto, la responsabilidad y la eficiencia».

«Somos un partido solvente que ofrece resultados», ha enfatizado su máximo dirigente en la región, que ha atribuido este extremo a que los ‘populares’ son «distintos» y «mejores», «más» y «más fuertes», y también porque, según dice, están «unidos».

Algo que a su juicio se pudo ver precisamente en el último congreso nacional, celebrado este mismo mes, cuando Rajoy manifestó que en el PP «caben todos» y «no sobra nadie». «El Partido Popular ha sabido superar arduos momentos porque siempre ha entendido que había que hablar y escuchar para buscar soluciones más justas para las personas y para el partido», apostilló el jefe de filas y del Ejecutivo español.

CONCORDIA INTERNA. Todos estos mensajes, y «otros muchos del mismo talante», se resumen a juicio de Ignacio Diego en uno que siempre ha hecho «propio» y que, según apunta en la carta, es el siguiente: «Cuando más arriba esté uno en el escalafón, más obligaciones tiene de velar por la concordia interna».

«Las palabras convencen, sí, pero son los ejemplos los que arrastran», reflexiona Ignacio Diego a continuación. Y añade que ése ha sido «el principio» que ha regido su Presidencia en los últimos años, y «el mismo» -continúa- que le inspira ahora: «situar el acuerdo, el consenso, la unidad y en definitiva los intereses del partido, que son los de Cantabria, los de todos, por encima de cualquier otra consideración».

APORTAR SOLUCIONES. «No cabe otro camino, de verdad, si queremos alcanzar la meta y no distraernos del que necesariamente ha sido, es y debe seguir siendo nuestro único objetivo: seguir construyendo un partido fuerte y solvente que nos permita aportar soluciones a los ciudadanos». «Cantabria nos necesita. Ese es mi compromiso», manifiesta Ignacio Diego que, con todo, no «oculta» a los militantes y simpatizantes que «la tarea no es fácil».