Diego pide a Buruaga que «cese en su afán de ruptura»

L presidente del PP cántabro y aspirante a la reelección, Ignacio Diego, ha pedido a la otra candidata por el liderazgo del partido, María José Sáenz de Buruaga, que «cese en su afán de ruptura» y la ha acusado de querer «obtener la Presidencia y negociar con un cheque en blanco la Presidencia de Cantabria y los ayuntamientos». El candidato a la reelección ha vuelto a hacer un llamamiento a buscar la «unidad» que es lo que, a su juicio, están pidiendo los militantes del partido. Así, ha agradecido el «compromiso de la amplia mayoría» del partido con la «unidad» y ha asegurado que en estas últimas semanas «ha agotado hasta el último aliento» para «reconducir el ánimo» y «afán de ruptura» que, a su juicio, tiene Sáenz de Buruaga. Diego ha recordado que ha planteado «hasta cinco ofertas» en este sentido, a las que «ni le han contestado» y no le han trasladado «ninguna contraoferta», aunque, señaló, «no pierde la esperanza».

Afirmó que «le gustaría saber cuál es» la propuesta de Sáenz de Buruaga «más allá de obtener la Presidencia y negociar con un cheque en blanco la Presidencia de Cantabria y nuestros ayuntamientos». Por otra parte, ha pedido a Sáenz de Buruaga que no hable de «su proyecto». «Mi proyecto, y debería de ser también el suyo, es el Partido Popular. Y lo decidiremos entre todos los militantes a través de las ponencias. Espero que ahí no quiera imponer también su criterio», explicó.

El líder de los ‘populares’ cántabros se reunió con su equipo de campaña para planificar su agenda de actividades hasta el 8 de marzo, fecha en la que se producirán las Primarias, en las que votan los afiliados, que son los que decidirán si a la cita del día 25, fecha del Congreso regional, concurren una o dos candidaturas. Diego ha insistido en que «tres de cada cuatro alcaldes, números uno y presidentes de juntas locales» han rubricado su propuesta. «Quiero reconocer públicamente a todos los militantes su compromiso con un Partido Popular que necesariamente ha de ser colectivo y común, unido y sin experimentos ni vetos ni purgas, para aportar a los ciudadanos lo que realmente esperan de nosotros: soluciones para Cantabria», afirmó. Ante el proceso electoral abierto, Diego señaló que, a la vista del número de inscritos, su victoria «nunca será completa hasta integrar a todas las sensibilidades».

«Aquí no sobra nadie por mucho que otros lo crean. Por eso quiero agradecer especialmente que tres de cada cuatro alcaldes, números uno y presidentes de juntas vecinales apuesten como yo por eso: por la unidad frente a la ruptura, por la conciliación frente a la exclusión», dijo. Así, defendió que «el PP no lo será si no estamos todos, sumando las capacidades de unos y otros».

También, en su comunicado, Diego ha felicitado también a la militancia por, a su juicio, «haber asumido el sosiego» que reclamó y que «ha imperado en los últimos días. Ese es el único camino. Todos debemos funcionar a partir del día 26 como un solo bloque», dijo el actual líder del PP cántabro, que ha suplicado «mesura» a su oponente. «Ella ha sido secretaria general del partido durante 13 años. Siempre he pensado que para cambiar el mundo es bueno antes darse una vuelta por la casa propia, y creo que ella no lo ha hecho», señaló.