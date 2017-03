Diego agradece en las redes sociales la participación en las primarias del PP

El candidato a presidir el PP de Cantabria, Ignacio Diego, agradeció ayer en las redes sociales la participación en las votaciones de las primarias y dijo que «una victoria ante los propios compañeros ni se puede celebrar ni se puede llamar de ese modo». «Gracias por todo el trabajo, esfuerzo e ilusión que habéis demostrado durante todos estos días, porque, como he repetido muchas veces estas semanas, sólo sumando se crece y se avanza. Dividiendo, se resta y se retrocede», señaló en Facebook Diego, que también puso un mensaje de agradecimiento en Twitter.

El miércoles por la tarde tuvieron lugar las votaciones de los afiliados inscritos en las primarias para elegir los compromisarios y entre las dos candidaturas para presidir el PP de Cantabria, la de Diego y la de la número 2 del partido, María José Sáenz de Buruaga.

A falta de resultados oficiales, por los datos facilitados por las dos candidaturas, la diferencia entre los votos obtenidos fue ligera a favor de Diego, que habría obtenido alrededor de un centenar de votos más que Sáenz de Buruaga.

El entorno de Diego cifró la diferencia en más de 150 votos, mientras que el equipo de la secretaria autonómica habló de poco más de cien votos de distancia.

Al no haber una diferencia igual o superior a quince puntos, serán los cerca de mil compromisarios, 780 elegidos y 195 natos, los que el día 25 tendrán que elegir entre las dos candidaturas. En su mensaje en redes sociales, Diego, que aspira a renovar el cargo de presidente del PP, anima a los militantes y simpatizantes a «caminar juntos» para culminar «con éxito este proceso ilusionante» en el que todos los integrantes del partido tienen «la responsabilidad de formular el mejor proyecto posible».

Diego explica que ha optado por «usar este medio» de las redes sociales para comunicarse porque considera que «airear las discrepancias en los medios de comunicación puede llegar a no contribuir a lograr el objetivo de la unidad». «Agradezco desde aquí a los medios de comunicación todo su trabajo por querer informar a la sociedad cántabra, pero como ya he manifestado, decidí desde un primer momento no conceder entrevistas durante este proceso y no quiero hacerlo ahora tras los resultados, porque una victoria ante los propios compañeros ni se puede celebrar ni se puede llamar de ese modo», concluye.

SÁENZ DE BURUAGA. La secretaria general del PP cántabro y aspirante a la Presidencia, María José Sáenz de Buruaga, aseguró que su derrota en las ‘primarias’ del partido frente al otro candidato, Ignacio Diego, «por poco más de 100 votos», y venciendo en muchos de los municipios más grandes, le «sabe a victoria» y le hace optimista de cara a sus posibilidades de ganar en el Congreso del día 25 de marzo, que es cuando la pugna por el cargo se resolverá definitivamente.

«Ganar en plazas tan importantes abre un escenario favorable de cara a los votos de los compromisarios», afirmó Sáenz de Buruaga en declaraciones a los medios de comunicación tras haber recopilado su candidatura los votos en cada municipio.

Según estos datos, Sáenz de Buruaga afirmó haber obtenido cerca del 49% de los votos y Diego el 51% al imponerse éste por, según la número 2 del PP cántabro, poco más de 100 votos. Estos datos no son coincidentes con los que manejaba la otra candidatura, la de Diego, que aseguró a Europa Press que hay «más de 150 votos» de diferencia a favor del actual presidente, que logró cerca del 53% de los apoyos.

Con sus datos, Sáenz de Buruaga afirmó que se trata de un resultado «muy próximo al empate técnico», en el que, según dijo, «uno de cada dos afiliados ha apostado por el cambio». «La mitad de los afiliados del PP de Cantabria han dicho que quieren cambio a pesar de las dificultades y del clima de tensión, en los que han tenido que pronunciarse», dijo. Sáenz de Buruaga se mostró también «muy satisfecha» por haber ganado en grandes municipios, como Santander, Torrelavega, Camargo, Piélagos, Santoña, Laredo, Colindres, Santa Cruz de Bezana, Suances, San Vicente de la Barquera o Reinosa, entre otros, y también por lograrlo en las mesas de Nuevas Generaciones.

«Los más jóvenes lo tienen muy claro han sabido ver dónde está el futuro», subrayó María José Sáenz de Buruaga, que recordó que, ahora, «solventada la primera etapa», «se abre un nuevo escenario muy esperanzador» para el día 25 de marzo, en el que los que votan son los compromisarios. Y destacó que se siente «con más fuerzas que nunca para liderar este partido» y confió en que desde ahora, hasta el día del Congreso, «poder seguir sumando a todos» a su proyecto. En este sentido, la número 2 del partido en Cantabria insistió en que «en todo momento» ha puesto el proyecto que lidera «a disposición de todos» y ha realizado un «ofrecimiento sincero» de «plena integración», una oferta de «renovación» que, señaló, «sigue sobre la mesa».