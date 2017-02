Cubeiro: «Ni Iglesias y Errejón, ni Rajoy y Cospedal son un ‘tándem’»

Juan Carlos Cubeiro, presidente de honor de la Asociación Española de Coaching (AECOP) y ‘head of talent’ de ManpowerGroup, afirmó ayer en Santander que la asamblea de Podemos y el congreso del PP de este fin de semana han sido procesos «de cara a la galería, por eso en realidad no se han tomado grandes acuerdos», y ha opinado que Pablo Iglesias e Iñigo Errejón nunca han sido un tándem, como tampoco Mariano Rajoy y Dolores Cospedal en el PP, aunque sí Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el Gobierno. «Sí ha habido tándem en el Gobierno, pero no en el partido; por eso el partido ha tirado más del Gobierno que el Gobierno del partido», dijo Cubeiro en una rueda de prensa que ofreció con motivo de la conferencia sobre ‘Liderazgo innovador: la respuesta empresarial a un mundo convulso’, que ofreció por la tarde.

El experto en coaching afirmó que en política, «lo ideal» en términos de liderazgo es el ‘tándem’, como el que formaron a su juicio Felipe González y Alfonso Guerra. Según su descripción, un tándem lo forman personas complementarias con los mismos valores, y «cuando se pierde al número dos el número uno sufre mucho». No es, a su entender, el caso de Rajoy y Cospedal, porque «no son complementarios aunque sí tienen los mismos valores», ni tampoco el caso de Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, porque son personas «muy parecidas con valores distintos».

Cubeiro ha dicho que el objetivo de Errejón era «ampliar la base de su movimiento, que ni siquiera es un partido» y ha opinado que el resultado de la asamblea de Vistalegre era previsible porque el hasta ahora secretario político «nunca ha tenido bases del partido». Sobre el congreso del PP, dijo que se ha vendido cierta unidad en torno a un líder sin abrir el debate sucesorio, y ahora tendremos dos años de dificultad en aprobar los presupuestos. «Ahí es donde interviene la parte del PSOE, si Susana Díaz se presenta, si gana y si pacta, que es el escenario predominante», dijo.

A preguntas de los medios, el experto en coaching afirmó que «para millones de personas Rajoy es un líder». «Un líder es una persona que marca la pauta, tiene seguidores e infunde energía», señaló. Para Cubeiro, Podemos también ha escenificado la unidad en su asamblea, pero «necesitaría una segunda curva, empezar a hacer cosas distintas para volver a ganar». Además, el partido morado «tiene que decidir si va a ser asambleario o leninista, cuando una persona lo decide todo. «Mi apuesta es que va a ser leninista», apostilló. También se pronunció sobre las elecciones en Estados Unidos, y opinó que Trump «ha ganado porque es lo nuevo», porque su propuesta de hacer «más grande América, aunque no es muy realista, es nueva».