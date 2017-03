El PP cántabro plantea crear una oficina para detectar y prevenir «posibles irregularidades» de sus cargos y obligar a quienes ocupen u opten a ocupar puestos públicos u orgánicos a suscribir una declaración de idoneidad medidas incluidas en la Ponencia Política y de Reglamento para el Congreso del partido del 25 de marzo, cita en la que serán los compromisarios quienes decidan sobre la figura del coordinador general y las incompatibilidades del presidente y secretario general del partido.

Así lo expusieron en rueda de prensa, los autores de la Ponencia Política y de Reglamento elaborada de cara al Congreso, que son el senador Javier Fernández, la parlamentaria regional Isabel Urrutia, la diputada nacional y alcaldesa de Entrambasaguas, María Jesús Susinos, y la presidenta del PP de Torrelavega, María Luisa Peón, quienes explicaron que el documento que han elaborado tiene como «intención principal» la «reconciliación con el electorado».

Defendieron que el reglamento del partido puede servir como «herramienta» para «recuperar el crédito y el afecto» del electorado, con el que la relación está «hoy debilitada», incluyendo en él medidas dirigidas a «generar confianza» y aumentar la participación.

A la Ponencia que han elaborado, que modifica tanto el preámbulo del actual reglamento del partido como el 35% de los 65 artículos que tiene, se han presentado 75 enmiendas, varias de ellas con la participación y la transparencia como protagonistas. No se ha admitido una porque no había sido presentada por un compromisario y, de las 74 restantes, 21 se han aceptado directamente y han sido incorporadas y 15 se están negociando transaccionales con los proponentes de ellas ya que, a juicio de los autores de este documento, podrían incorporarse «corrigiendo alguna pequeña cosa».

Hay otras 25 que los autores de la Ponencia creen que no se deben admitir bien porque versan sobre «asuntos suficientemente regulados» o que aluden a competencias que no son del PP de Cantabria y forman parte de los estatutos nacionales del Partido Popular, que no pueden «contradecirse».

Además, hay otras enmiendas, unas 13, que no se han incluido directamente porque los autores de la Ponencia consideran que son cuestiones «de calado» y creen que es «interesante» que se debatan en el Congreso y sean los compromisarios.

Así, por ejemplo, éstos deberán decidir acerca de la figura del coordinador general del partido a nivel regional que, por ejemplo, plantea crear el actual presidente del PP cántabro y candidato a la reelección, Ignacio Diego.

Se trataría de reproducir en Cantabria una figura que ya existe en el PP nacional desde el Congreso de febrero y que ocupa Fernando Martínez Maíllo y que, si gana Diego, ostentará Santiago Recio, tal y como ya ha avanzado este candidato.