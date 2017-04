CCOO advierte sobre el notable recorte presupuestario en Correos

La sección sindical de Correos en CCOO ha rechazado el «recorte» de un tercio de la financiación para la entidad postal que ha realizado el Ministerio de Fomento en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, ha advertido, puede poner en riesgo 200 empleos en Cantabria y suponer un «apagón postal» en muchos núcleos rurales. El secretario de la sección postal del sindicato, Juan Carlos Aizpurúa, acompañado del representante del sindicato en Correos Luciano Palazzo, así lo indicó en una rueda de prensa en la que explicó que ese «recorte de 60 millones» al servicio postal es «una falta de respaldo político» que puede llevar a Correos a la «quiebra».

A su juicio, «quieren dejar morir Correos de inanición, acabando con un servicio que vertebra social y económicamente todo el Estado» a través no sólo de esa reducción presupuestaria, que pasa de 180 a 120 millones, sino también con la falta de un plan estratégico que permita a la empresa pública postal diversificar su negocio al ámbito de la paquetería y la logística.

«Todo ello puede suponer un apagón postal», ha advertido el sindicalista que ha augurado que, igual que el presupuesto se reduce un tercio, la plantilla podría sufrir una reducción equivalente, lo que supondría «la eliminación de 20.000 empleos a nivel nacional (hay 50.000) y en Cantabria unos 200 (hay 550)».

PUNTOS DE ATENCIÓN. Al mismo tiempo, ha avisado que, de materializarse ese recorte, también podrán desaparecer a nivel nacional «miles de puntos de atención» y cierre de oficinas, principalmente en el mundo rural. Así, ha detallado que en Cantabria hay 50 puestos de los que 30 son rurales y de los cuales 10 podrían verse afectados. Indicó que el mundo rural será el mayor perjudicado porque es «donde el servicio es deficitario» por su sobrecoste de kilómetros y personal pero que Correos está obligado a prestar por ley. «Si los presupuestos se reducen, se verá afectado, algo que «ya está pasando por la crisis y la falta de personas y de contratación» y que ha llevado a que no se reparta correo los cinco días a la semana.

Para Aizpurúa, «hay una ofensiva contra Correos» con este recorte en los PGE que, ha achacado, a la presencia de «determinados lobbies privados» que están «haciendo presión» para «acabar con el servicio postal público». «Quieren infravalorar Correos para comprarlo a bajo precio y quedarse con la parte del negocio rentable y dejar sin servicio a millones de ciudadanos del mundo rural», que en Cantabria serían unos 300.000, dijo.

En su opinión, «el poder político no puede anteponer los intereses privados a los de la mayoría de los ciudadanos» y, por ello, ha reclamado al Ministerio de Fomento, que dirige el ex alcalde santanderino Iñigo de la Serna, no sólo que recupere la financiación de la empresa postal sino que además lo aumente hasta los 220 millones de euros que, según los cálculos de CCOO, es lo que cuesta prestar el servicio actualmente.

Además, ha manifestado que desde el sindicato reclaman al Estado una «apuesta política» por Correos con un plan estratégico hasta 2021 para convertir la empresa en un «operador postal y logístico» internacional para «recuperar el tiempo perdido en las últimas décadas».

Para ello, consideran que el Gobierno debe adquirir una empresa paquetera internacional para llevar una operación similar al resto de servicios europeos. Así, ha detallado que Francia cuenta con Seur, Holanda con TNT y Alemania con DHL como empresas de paquetería y logística con cuyos beneficios se mantiene el servicio postal universal.

SERVICIOS FINANCIEROS. Igualmente, CCOO pide que se impulsen los servicios financieros en Correos para que tenga un banco postal y se alcance un pacto laboral para recuperar los salarios en la empresa pública, así como que se permita una tasa de reposición de hasta el 100% para ir rejuveneciendo la plantilla. Todas estas peticiones son «complementarias» a la reversión del recorte de 60 millones en la financiación, que Aizpurúa ha advertido que, si se lleva a cabo, CCOO estudia poner en marcha movilizaciones a partir del verano y durante todo el año para visibilizar la situación a la que el Gobierno del Estado pretende abocar a la empresa postal.

En esta línea, ha señalado que CCOO a nivel nacional ha comenzado a reunirse con los partidos políticos de la oposición para que defiendan la financiación de Correos cuando se debatan los PGE y, ha destacado, ya se ha conseguido a través del PSOE llevar una proposición no de ley al Congreso.

El sindicato en Cantabria quiere extender esos encuentros con las formaciones políticas del Parlamento regional para que «velen por los derechos de los ciudadanos y se opongan a este tijeretazo».

Once personas se incorporarán como fijas a Correos en Cantabria

Correos ha publicado la lista de 1.606 personas que han obtenido un puesto de trabajo fijo en Correos, once de los cuales le corresponden a Cantabria, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal convocado por la empresa postal y de paquetería. Según informa la empresa pública en nota de prensa, son 1.606 puestos de trabajo fijo para realizar tareas logísticas y de reparto en el ámbito urbano y rural en toda España. Y precisa que los candidatos preseleccionados se irán incorporando a partir del mes de junio, una vez cumplan con los trámites y requisitos previstos en la convocatoria para su contratación efectiva (reconocimiento médico y aportación de la documentación requerida). Con la publicación en la web de CORREOS de estos 1.606 candidatos preseleccionados se cierra el proceso de consolidación de empleo temporal convocado por la Compañía «con el objetivo de ofrecer el mejor servicio postal y de paquetería a todos los ciudadanos, mediante la creación de empleo estable y de calidad». El proceso de selección concitó una alta participación, con más de 125.000 personas inscritas.