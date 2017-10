C’s no apoyará las Cuentas regionales si no se abonan los libros de Primaria

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Cantabria, Rubén Gómez, ha advertido al Gobierno regional que no le apoyará en la aprobación de los próximos Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) si no reembolsa a las familias lo cobrado por los libros de texto de Educación Primaria. Gómez ha asegurado a la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos (FAPA) que Cs «va a seguir tratando de enmendar los errores de este Ejecutivo para que se corrija la situación creada», y ha subrayado que el Gobierno «tendrá que devolver las diferentes cuantías que han pagado las familias por los libros de texto», ya que, «de no reembolsarse ese dinero a los padres de los alumnos de Primaria, el bipartito PRC-PSOE no contará con el apoyo de Cs para sacar adelante el presupuesto de 2018».

En un comunicado, Gómez ha criticado «la falta de compromiso del Gobierno de Cantabria en relación a los acuerdos firmados» con la formación liberal para aprobar el Presupuesto de 2017, y ha asegurado haber confirmado las «sospechas» de que «los libros de texto en Primaria no han sido gratuitos», después de que FAPA haya denunciado públicamente este hecho.

Gómez ha lamentado que Cs no haya tenido respuesta «a las reiteradas solicitudes» que ha formulado para convocar la comisión para el seguimiento del pacto presupuestario después de advertir que «la gran mayoría de las familias estaban pagando cantidades desiguales por los libros de los estudiantes de Primaria». Ha avanzado que seguirá intentándolo pero «la paciencia de Cs tiene un límite».

El portavoz ha recordado que Cs incluyó un total de 80 puntos en los PGC de 2017 y uno de ellos fue la gratuidad de los libros de texto en Primaria; «una avanzadilla», según Gómez, para ampliar esa gratuidad en Secundaria de cara al curso 2018-2019. «El Gobierno de Cantabria debe entender que esos 80 puntos, incluido el de la gratuidad de los libros de texto, son de obligado cumplimiento para Cs», ha subrayado el diputado, que ha remarcado que «las familias son las principales afectadas por la irresponsabilidad del Ejecutivo a la hora de incumplir los acuerdos alcanzados».

El consejero descarta un uso «indebido» del dinero . El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha recordado que los centros educativos de la región tienen autonomía para gestionar el dinero que les entrega la Administración y los bancos de recursos, así como que están auditados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma. En este sentido, y a propósito de las críticas por problemas en el funcionamiento de los bancos, el titular del ramo ha asegurado que a él no le «consta» que haya habido quejas por parte de los inspectores que van a los colegios, aunque de cara a mejorar su funcionamiento ha anunciado la creación de un manual. La idea es desarrollarlo a lo largo del presente curso para aplicarlo el próximo, y que haya así «similitud» en la gestión de los mismos.

Así lo ha avanzado Fernández Mañanes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha sido cuestionado por la denuncia de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria sobre el incumplimiento del compromiso de gratuidad de los libros en Primaria y desigualdades en el funcionamiento de los bancos de recursos de los colegios, además de otras reivindicaciones del colectivo que «no son nuevas», sino «suficientemente conocidas» tanto por él -ha dicho- como por su antecesor en el cargo, Ramón Ruiz. FAPA también pide un calendario escolar negociado por todas las partes que conforman la comunidad educativa, ante lo que el responsable en la materia se ha mostrado partidario de dialogar y negociar «con todos los sectores». No obstante, ha recordado que las instrucciones para el presente año académico se aprobaron antes del inicio del mismo, y ha considerado al respecto que sería «muy perjudicial» que «a mitad de partido» se cambiaran «las reglas».

BANCOS DE RECURSOS. En cuanto a los bancos de los colegios -orientados a lograr la gratuidad de los libros de texto-, el también consejero de Cultura y Deporte ha recordado que los centros educativos tienen autonomía para gestionar los recursos a su disposición, al tiempo que están auditados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de modo que no se puede «cuestionar» un uso «indebido» del dinero entregado. «No entra dentro de lo posible», ha insistido, que haya habido un «mal uso del dinero».

Y tras apuntar que en primero y segundo de Primaria no se precisan libros de texto, sino que los alumnos trabajan con material fungible (fichas a rellenar, por ejemplo), Fernández Mañanes ha apuntado para el resto de cursos que cuanto más recursos se destinen al banco, menos cantidad de libros precisarán adquirir las familias. En este sentido, ha señalado que el hecho de que la gratuidad de libros no sea «igual» en todos los centros tiene que ver con la cantidad de libros que se recuperan al finalizar el curso, es decir, los que son aportados por alumnos y padres. Así, a medida que vaya pasando el tiempo y se avance en el sistema, habrá más recursos en los bancos y se precisarán menos libros, cuya gratuidad total no se ha logrado aún en todos los colegios, solo en «algunos», ha admitido el consejero de Educación, que ha precisado al respecto que se trata de un acuerdo de legislatura.

Sobre el manual de funcionamiento previsto, ha indicado también que tras reunirse con los directores generales de las diferentes áreas educativas se ha llegado al compromiso de crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo Escolar para avanzar a la hora de lograr «mejores prácticas» en los bancos de recursos, que en la actualidad -ha reconocido- no se gestionan de la misma manera en todos los centros. Y al respecto, ha admitido que esa autonomía de los colegios no debe «afectar» a las familias.

CALENDARIO ESCOLAR. Por otro lado, y en relación al calendario escolar, implantado el pasado curso en Cantabria y que reparte las clases en cinco bimestres separados por periodos de descanso y las vacaciones de verano, Fernández Mañanes ha reiterado que es «un hecho consumado», pero se ha mostrado partidario de dialogar con «todos» los sectores implicados, incluidas las familias. El fin es, según ha dicho, ajustar los horarios a las necesidades, intereses y aspiraciones «de todos», y que en consecuencia el reparto de las clases «satisfaga a todos». De todas formas, ha recordado que el objetivo último del calendario escolar es lograr un «mayor bienestar educativo» y que éste redunde en un mejor rendimiento de los alumnos. Para ello, se evaluará la incidencia del reparto lectivo en los resultados académicos, y se analizará la posibilidad de introducir mejoras o hacer rectificaciones, pero nunca desde el «enfrentamiento» de unos sectores de la comunidad educativa contra otros. Así, al tiempo que ha rechazado planteamientos «frentistas», Francisco Fernández Mañanes ha apelado a la responsabilidad, ya que si bien la figura del profesorado es «fundamental», la educación «se construye con muchas manos», ha concluido.

Cs pide a Mañanes que «no mienta» sobre la gratuidad de libros de texto. El diputado y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, ha pedido al consejero de Educación del Gobierno regional, Francisco Fernández Mañanes, que «no mienta» a las familias de la Comunidad en torno al acuerdo que la formación naranja alcanzó con el Ejecutivo bipartito PRC-PSOE sobre la gratuidad de los libros de texto, que debe ser «una realidad este mismo año». Así lo ha expresado el parlamentario de Cs en un comunicado remitido tras las declaraciones del responsable del ramo a preguntas de los periodistas, que le han cuestionado por las críticas en torno a la gestión de los bancos de recursos de los colegios, implantados para lograr la gratuidad de los libros, y a los que el responsable en la materia ha señalado se trata de un compromiso «de legislatura».

Ante esto, Gómez ha replicado que el documento firmado por su partido con los que sustentan al Gobierno, para facilitar así la aprobación de los presupuestos regionales de este año, «no admite interpretaciones sesgadas». En este sentido, el representante de Cs en la Cámara ha señalado que el punto primero del apartado de Educación, Cultura y Deporte del documento establece el compromiso de «garantizar la gratuidad de los libros de Primaria a partir del curso 2017-2018».