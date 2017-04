Buruaga recomienda a Real adaptar con el Estado el convenio de Valdecilla

La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, ha denunciado que el Ministerio de Hacienda no permite justificar las obras de Valdecilla con las facturas del contrato de colaboración público privada (CPP) del hospital, que sin embargo sí computa como déficit, ni acepta tampoco los gastos de suministro y equipamiento, lo que a su entender responde «claramente a una decisión política de no pagar» las obras de Valdecilla. Y ello pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido en reiteradas ocasiones a financiarlas en su totalidad.

Por ello, ha pedido al Gobierno central que traspase inmediatamente los 22 millones consignados en el presupuesto del Estado de 2016, que está prorrogado, e incorpore una partida específica en los PGE de 2017, o que en una partida única incluya al menos 44 millones en el presupuesto pendiente de aprobar en 2017. Y ello permitiendo la justificación con las correspondientes certificaciones de obras, equipamientos, tributos y gastos financieros de Valdecilla, así como con el pago de las inversiones realizadas a través del CPP y que van a ser repercutidas por el contratista al Servicio Cántabro de Salud (SCS) en los próximos años.

En esa misma línea, el PSOE presentará una moción en el Parlamento de Cantabria, y registrará una enmienda a los PGE de 2017 en el Congreso por importe de 44 millones para Valdecilla, «blindando la partida de cualquier intento del Ministerio de negarse a aceptar las certificaciones», tal y como ha anunciado el portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara regional, Víctor Casal, este lunes en el Pleno del Parlamento.

«GRAVíSIMO QUEBRANTO». Por su parte, la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido a su sucesora que asuma responsabilidades políticas por la «falta de diligencia» que ha hecho, a su entender, que los 22 millones de euros consignados para Valdecilla en los PGE de 2016 se hayan ido «por el desagüe». Buruaga, que ha dado por perdidos esos 22 millones al hablar de un «gravísimo quebranto» para la comunidad autónoma, ha instado a la consejera a negociar con el Gobierno central para adaptar el convenio de Valdecilla a «la nueva realidad financiera del CPP», porque «gobernar es buscar alternativas y dar soluciones a los problemas».

Tanto la consejera como el portavoz de Sanidad del PSOE han acusado a la exvicepresidenta del Gobierno de «engañar» y de «ser «desleal» con Cantabria y Valdecilla por «actuar como vocera del Ministerio» en lugar de defender los intereses de los cántabros, algo «impropio», ha dicho Real, de una diputada que «aspira a tener otras encomiendas más importantes». «Le importa tres pitos la verdad», le ha espetado.

El Parlamento muestra su «desacuerdo» por los presupuestos

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el sí de PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP, una proposición no de ley en la que expresa su «total desacuerdo» ante la ausencia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 de los «compromisos adquiridos» por el Ejecutivo central con Cantabria. A esta proposición no de ley, presentada inicialmente por PRC y PSOE, pero modificada en uno de sus artículos por una enmienda de Ciudadanos que ha sido admitida, el PP ha dicho ‘no’ al entender que el Gobierno del PP ha demostrado «con hechos», y no «con palabras» o «promesas» su compromiso con Cantabria.

Así lo ha defendido el expresidente de Cantabria y del PP Ignacio Diego en intervención en el Pleno, en el que ha reivindicado que ha sido el Gobierno de Rajoy quien acabó y terminó de pagar obras como, entre otras, los tramos Solares-Torrelavega o Unquera-Llanes de la A-8; la Ronda de la Bahía; el Distribuidor de la Marga, que paró, según ha dicho, el Gobierno socialista que lideró José Luis Rodríguez Zapatero y ante lo que el primer bipartito PRC-PSOE que presidía el actual presidente, Miguel Angel Revilla, dijo «cero». También Diego ha recordado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero «no dio nada» para concluir las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una actuación que el bipartito «dio por buena». Esta actitud del Gobierno socialista, Diego la ha contrapuesto con el convenio que firmó el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y un Gobierno de Cantabria «reivindicador» --liderado por él-- por el que el Estado se comprometía a pagar íntegramente las obras del hospital a través de distintas partidas en los PGE.