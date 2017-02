Scorpions actuará en Torrelavega dentro del Año Jubilar Lebaniego

Scorpions actuará en los Campos del Malecón de Torrelavega el 12 de julio dentro del programa de actividades que el Gobierno de Cantabria ha organizado para la celebración del Año Jubilar Lebaniego. Tras más de 50 años sobre los escenarios y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, así como innumerables giras mundiales, Scorpions se han convertido en una garantía de éxito y lo van a demostrar una vez más con la presentación de su último trabajo, ‘Return to forever’. Con nuevos temas, y sobre todo, interpretando su inacabable repertorio de hits, como ‘Wind of change’, ‘Rock you like a hurricane’ o la celebérrima ‘Still loving you’, Scorpions llevarán al público a un viaje por lo mejor de su dilatada carrera musical.

Las entradas se pondrán a la venta el martes, 14 de febrero, a las 10.00 horas, en la web oficial del evento, www.scorpionstorrelavega.com y en los principales canales de venta de entradas. Habrá distintos tipos de entradas dependiendo de la ubicación. La actuación del grupo alemán se suma a las propuestas culturales que contribuirán a proyectar internacionalmente la marca del Año Jubilar Lebaniego, lo que potenciará el turismo en la comunidad y, en particular, en la comarca del Besaya. Es una de las bandas de hard rock más reconocidas e innumerables bandas, desde Smashing Pumpkins, pasando por Green Day o System of a Down han realizado versiones de sus canciones a lo largo de la historia. ‘Rock you like a hurricane’ cuenta con más de 150 versiones realizadas por músicos profesionales. La banda alemana ofrecerá dos únicas fechas en España dentro de su gira europea; el 12 de julio actuará en el Estadio El Malecón, y el 14 de julio, en Mérida. El concierto de Scorpions cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y el Año Jubilar Lebaniego, la colaboración especial del Ayuntamiento de Torrelavega y está producido por Mouro Producciones y Get In Promociones Musicales.