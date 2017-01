Multitudinaria subida a La Montaña

Multitudinaria subida en albarcas ayer a La Montaña, con motivo de las fiestas de San Blas, tal y como marca la tradición, en la primera romería del año en la región y como antesala del Día Grande del próximo viernes en este núcleo vecinal del municipio de Torrelavega

El popular evento, tal y como quedó demostrado en esta ocasión en su decimoquinta edición, continúa ganando adeptos, puesto que cientos de personas de todas las edades, quienes defienden a ultranza nuestras tradiciones, disfrutaron ayer, merced también a la excelente climatología de una mañana de domingo diferente y divertida.

Los triquitreos de los tarugos de las albarcas, en su contacto con el asfalto, fue el denominador común de la ascensión, en los tres kilómetros del itinerario. La popular subida se inició en el aparcamiento de Carrefour, para finalizar en los aledaños donde se venera al santo obispo. También fueron numerosísimos los romeros que lucían el traje típico regional.

En la subida participaron el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, diputados regionales, y miembros de la Corporación Municipal de Torrelavega, regidores de la comarca y representantes de numerosos colectivos sociales, peñas, agrupaciones y ciudadanos en general.

A mitad del recorrido, en el mirador de «La Peñuca», los andarines fueron obsequiados por la comisión de fiestas con chorizo y panceta para reponer fuerzas. A las doce del mediodía asistieron a una misa en la ermita oficiada por el coro parroquial y posteriormente hubo blanqueo y reparto de caldo. Seguidamente actuaron los grupos Xaguarda de Colunga (Asturias ) junto a la Virgen de las Aguas de Tardajos (Toledo) así como el grupo de Danzas San Blas, de La Montaña.

Todo ello como antesala de la fiesta del próximo viernes 3 de febrero, en que se celebra la que está considerada la primera romería del año en la comarca, y que es la principal cita, ineludible, para los romeros que mantienen una tradición familiar, el de subir al pueblo de La Montaña por San Blas. La fiesta comenzará con el lanzamiento de cohetes. A las diez se oficiará una eucaristía y a las doce del mediodía habrá misa mayor cantada por el grupo de danzas San Blas y a continuación procesión presidida por las autoridades regionales y municipales y Ofrenda al Santo. Seguidamente actuará las danzas del pueblo de La Montaña y tras el blanqueo, la degustación de pinchos y caldo, la fiesta seguirá por la tarde con una romería amenizada por la orquesta Casting. En el descanso de la actuación se celebrará un bingo, dotado con productos de la tierra y un jamón donado por Ganadería Isidro Carral. El día concluirá con chocolatada y fuegos artificiales.

Como marca la tradición el día de San Blas, los romeros pasan el pañuelo por la garganta del santo para pedirle salud y lo guardarán para que les proteja de todo mal de éste órgano. De esta manera cumplirán con un rito ancestral. Un año más se pondrá de manifiesto el próximo viernes que las tradiciones y costumbres fuertemente enraizadas continúan teniendo plena vigencia.

Los romeros volverán a recordar las coplillas populares que el refranero ha transmitido de unas generaciones a otras: «Por San Blas, a La Montaña vendrás»; «Por San Blas, la cigüeña verás y, sino la vieres, año de nieves, haciendo referencia a que en España, las cigüeñas suelen llegar a principios de febrero siempre que ese mes no sea excesivamente frío»; «Si vas a San Blas, tráeme un San Blasín que no sea muy grande ni muy chiquitín», «Por San Blas, hora y media más», marcando el hecho de que el invierno ya tiene mes y medio de vida, «San Blas bendito, cúrame la garganta y el apetito», haciendo algo de mediación preventiva ; «San Blas, tú me llamarás», recordando así que hay que abrigarse en invierno para evitar males mayores y que junto a otras similares, forman parte del tipismo de la primera romería del año en el municipio torrelaveguense.

La historia de San Blas, el santo obispo armenio es bastante truculenta, y su patronazgo sobre las gargantas de los cristianos tienen un origen milagroso, cuando no fascinante. Blas, antes de ser santo, ni patrón de nada, era un afamado médico armenio que salvó a un niño de morir atragantado. El posterior obispo sufrió persecución y fue martirizado por orden de Agrícola, gobernador de Capadocia.