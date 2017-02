Los hosteleros podrán solicitar en marzo el alta para instalar terrazas

Los establecimientos hosteleros de Torrelavega podrán solicitar el alta para la instalación de terraza a lo largo del mes de marzo, según establece la nueva ordenanza reguladora que se publicará de forma «inminente» en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entrará en vigor el 1 de junio. «Todos los locales de la ciudad que quieran tener terraza deberán solicitar dicho permiso», precisó ayer el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

En rueda de prensa, el edil ha informado de la situación en la que se encuentra la tramitación de la ‘Ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público municipal y de espacios privados de uso público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares’ una vez finalizado el plazo de exposición pública sin que se haya presentado ninguna alegación.

Según ha explicado, durante el mes de marzo los establecimientos hosteleros del municipio que quieran instalar una terraza podrán solicitar «el alta» de la misma, con independencia de que ya la tuvieran anteriormente.

Deberán hacerlo mediante un procedimiento «muy sencillo» que consistirá en la presentación del impreso correspondiente y de un plano de ubicación del mobiliario de la terraza en el espacio reservado al efecto. Su entrada en vigor será el 1 de junio de 2017, una vez finalice el periodo transitorio que se establece en la misma.

La Ordenanza establece limitaciones de «obligado cumplimiento» para los establecimientos que persiguen compatibilizar el uso y disfrute de los ciudadanos de las vías públicas con la actividad del sector de la hostelería.

Entre las principales novedades el concejal del área ha citado las distancias que deberán respetar, como 1.80 metros de espacio reservado para paso peatonal en las aceras; que en las calles peatonales las terrazas puedan ocupar «como máximo» el 50% de la vía, mientras que en el Boulevard Demetrio Herrero y en la Plaza Baldomero Iglesias se establece que hay que dejar un paso peatonal con una anchura «mínima» de 4 metros en las entradas a estas zonas, y que las terrazas no pueden superar los 8 metros desde la fachada del local al final de la misma. Pérez Noriega se refirió a otra novedad, como la posibilidad «siempre con carácter excepcional» de que los locales que no puedan instalar la terraza en la acera porque ésta no tiene la anchura suficiente puedan hacerlo en la zona de aparcamiento.

En el caso de que sean en línea podrán utilizar el espacio reservado a una plaza, y cuando sean en batería el destinado a dos plazas. Estos establecimientos deberán colocar la terraza sobre una tarima a la misma altura de la acera y con un cerramiento que determinará el Ayuntamiento y que será de obligado cumplimiento. En la actualidad, están registradas en el municipio un total de 302 terrazas.