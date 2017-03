El Gobierno y Torrelavega aportarán un 50 % del coste del soterramiento de vías

Según el acuerdo alcanzado este lunes, el Gobierno regional aportarán un 30 por ciento y el Ayuntamiento el 20 restante, lo que supondrá inversiones de 26 y 16 millones de euros respectivamente. Así se ha concretado este lunes durante la reunión que han mantenido el Jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, con el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, en la que todos ellos han coincidido en que debería ser el Gobierno de España el que costeara la totalidad de esta actuación. Revilla ha señalado que esta reunión se ha celebrado para "dar respuesta" a la propuesta que realizó Íñigo de la Serna el pasado 3 de marzo en una "aparición en plan Papa Noel" en Torrelavega, en la que mostró "su generosidad" de llevar a cabo la obra de soterramiento de las vías aportando el 50 por ciento.

El presidente, en declaraciones a los periodistas, ha hecho hincapié, al igual que Díaz Tezanos y Cruz Viadero, en que es una obra "de competencia cien por cien estatal". No obstante, el Gobierno regional y el Ayuntamiento, según ha explicado Revilla, costearán el otro 50 % porque "los ciudadanos no entienden de competencias y "lo que quieren es ver solucionado un problema secular, que les estrangula". El Gobierno y el Ayuntamiento de Torrelavega van a solicitar una reunión con el ministro de Fomento, no solo para "dejar esto zanjado por escrito", sino también un documento que determine que los aprovechamientos de los espacios liberados por el soterramiento de la vías también "tengan una reversión" para Cantabria y Torrelavega "proporcional a la aportación de cada uno". Revilla ha señalado que este "esfuerzo" que van a hacer el Gobierno regional y el Ayuntamiento debe "servir" para que cuando el Ejecutivo central advierte que las autonomías se exceden en sus gastos, vea que es "porque el Gobierno de España no cumple con las obligaciones que tiene con la comunidades autónomas", como es llevar a cabo las obras que son de su competencia exclusiva, o cubrir lo acordado de cubrir el 50 por ciento de la renta básica y "en este momento solo aportan el 20 %".

Por su parte, Eva Díaz Tezanos ha señalado que el Gobierno, una vez más, demuestra que apuesta por Torrelavega en una "reivindicación histórica", que va a "cambiar la cara" de la ciudad. Para la vicepresidenta, el ministro de Torrelavega "llegó como un héroe" con un anuncio de aportar un 50 por ciento al soterramiento, cuando "tenía que haber venido a decir que ponía el cien por cien y que se iba a empezar toda la gestión inmediatamente". Díaz Tezanos ha considerado el ministro trasladó una "patata caliente" al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento, a la que "se va a dar respuesta, porque Torrelavega lo necesita". En similares términos se ha manifestado Cruz Viadero, quien ha recordado que el soterramiento de las vías de Feve es una prioridad para Torrelavega "desde hace décadas" y ha agradecido la "comprensión" del Gobierno PRC-PSOE para llegar a un "acuerdo histórico" para la capital del Besaya. Cruz Viadero ha insistido en que el soterramiento es "imprescindible" para el desarrollo de Torrelavega, de ahí el "gran esfuerzo" que va a hacer el Ayuntamiento, que tendrá que aportar en torno a 16 millones de euros, lo que "obligará a apretarse el cinturón durante algunos años". Revilla ha matizado que "las primeras cantidades habrá que desembolsarlas en 2019", por lo que "habrá que hacer una planificación" para "afrontar esa cantidad (26 millones)" en el presupuesto de ese ejercicio, en el que tendrá que empezar a ejecutarse la obra, con un plazo de 22 meses.