La Escuela de Circo participa en un proyecto europeo de circo joven en Eslovenia

Alumnos de la Escuela de Circo y Teatro Físico de Torrelavega participan en Eslovenia en el Festival 'Where is your Dreamland', un proyecto europeo de circo joven puesto en marcha por la Asociación Eslovaca de Pedagogía Circense y EYCO (European Youth Circus Organization) con el apoyo de la Federación Española de Escuelas de Circo Socio Educativo.

'Where is your Dreamland', financiado por las ayudas europeas de Erasmus +, es un proyecto que enfoca el teatro físico y de calle, en el que se integren diferentes disciplinas como circo, música, movimiento danza con cultura e inclusión social.

El intercambio estará conectado con el Festival de Etnohistria y con el Festival del Castillo Flotante. A lo largo del encuentro se sucederán talleres, charlas, galas... y un sin fin de actividades destinadas a los jóvenes con el objetivo de dar visibilidad a la realidad del circo joven en Europa.

Hasta el 8 de agosto, un total de 120 jóvenes llegados de diferentes países europeos participarán de esta gran iniciativa.

Los alumnos Sara Reyes y Fidel Gutierrez representarán a Cantabria en este encuentro, dando a conocer el trabajo de la Escuela de Circo cántabra junto con otros alumnos de escuelas de circo de Galicia y Canarias. Esta oportunidad servirá a los participantes para compartir experiencias y conocimientos, así como para afianzar el uso del circo como herramienta educativa.