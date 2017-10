El equipo de Gobierno saca adelante las ordenanzas fiscales para 2018

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobó de forma provisional las ordenanzas fiscales para 2018 con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) y Torrelavega Sí, el voto en contra del PP y la abstención de ACPT, mientras que no hubo posicionamiento de Torrelavega Puede al no asistir a la sesión su concejal, David Barredo, por «motivos personales». En una sesión extraordinaria, se dio luz verde a las ordenanzas fiscales para el próximo año, que incluyen, entre otras modificaciones, una rebaja del IBI de un 5% y del 1% en el Impuesto de Vehículos, que no se aplicará a los de mayor cilindrada, enmienda de ACPT. En el debate, el concejal de Hacienda y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, destacó que, en términos generales, estas ordenanzas fiscales se caracterizan por la «congelación» de la mayoría de tasas y precios públicos.

Explicó que el IBI se bajará un 5% en el tipo impositivo para que «ningún vecino pague más por este impuesto que en 2017» debido a la revisión de los valores catastrales y, en el impuesto de vehículos, se hace una rebaja de un 1% a propuesta de Torrelavega Sí y que solo supondrá dejar de ingresar 29.000 euros. También se incluye una bonificación del 95% a la instalación de elementos de energía solar para el autoconsumo, el máximo que permite la ley y que es «un guiño a estas formas de energía», según Pérez Noriega, que como subidas solo citó «una ligera» en el precio de uso del Teatro Municipal Concha Espina (TMCE). El portavoz socialista José Luis Urraca apoyó la defensa de estas ordenanzas fiscales realizada por su compañero en el equipo de Gobierno y destacó que se trata de una «congelación generalizada» para que ningún torrelaveguense pague más por los impuestos.

ACPT llevó al Pleno tres enmiendas a la propuesta de las ordenanzas fiscales de PSOE-PRC y que el edil Iván Martínez criticó porque «solo van a lo fácil y están poco trabajadas» porque no se adentra en las tasas de agua o para el uso de los locales de ensayo que se van a poner en marcha.

Las propuestas de ACPT se centraron en una subida del impuesto de actividades económicas a empresas que facturan más de un millón de euros, un aumento de la bonificación del IBI a las familias numerosas y que la rebaja del impuesto de circulación no se aplique a los vehículos de mayor cilindrada. Esta última enmienda se aprobó con el apoyo de PSOE, PRC y Torrelavega Sí.

La portavoz de Economía del PP, Natividad Fernández, volvió a poner sobre la mesa su propuesta, con enmiendas solicitando bajar un 6% el IBI, recuperar la bonificación de este impuesto para todas las familias numerosas que «se les quitó el año pasado» y bajar un 2% el Impuesto de Circulación y no «un escaso 1%». La propuesta, dijo, es «perfectamente asumible» porque solo se dejarían de recaudar 360.000 euros. «Estas son nuestras condiciones para sentarnos a negociar y hablar sobre la modificación presupuestaria que este equipo de gobierno pretende realizar» por valor de dos millones de euros, y que, ha recordado Fernández, no se aprobó en la Comisión de Hacienda y, por ello, se sacó del orden del día de este pleno.

A pesar de ello, las tres enmiendas propuestas por los ‘populares’ fueron rechazadas con los votos en contra de PSOE, PRC, Torrelavega Sí y ACPT. Desde Torrelavega Sí, que apoyó la propuesta de ordenanzas fiscales, el concejal Arturo Roiz destacó que el equipo de Gobierno «haya reconocido que se podía hacer el esfuerzo» de bajar el IBI en un 5%, que supone dejar de 160.000 euros, dinero que «circulará sirviendo a la recuperación de la economía» en la ciudad.