El PSOE denuncia falta de iniciativas para parados sin formación

El portavoz del grupo municipal socialista, Pedro Casares, ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento no tiene iniciativas propias para ayudar a los desempleados con menor formación, a los que, a su juicio, «abandona». Casares afirma, en un comunicado, que según el Servicio Público de Empleo Estatal, en la actualidad hay en Santander 81 demandantes de empleo sin estudios y 488 con estudios primarios incompletos «a los que el PP no da ninguna respuesta». Para el portavoz socialista, el PP «no puede dar la espalda a los colectivos más vulnerables de esta ciudad y tiene que actuar con responsabilidad, dentro de los medios con los que cuenta el Ayuntamiento de Santander». Critica que no se hayan puesto en marcha iniciativas para fomentar su incorporación al mundo laboral «más allá de las desarrolladas por el Ejecutivo regional» desde el inicio de la legislatura y recuerda que en Santander hay un 28 por ciento de personas en riesgo de exclusión social. «Independientemente del hecho de aprovechar las posibilidades otras administraciones, como el Gobierno de Cantabria a través de los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo para desempleados, el Ayuntamiento no pone ningún recurso al alcance de los desempleados sin formación» subraya.

PP. La concejala González Pescador ha afirmado que «el único que no tiene iniciativas» en materia de empleo y «tampoco parece enterarse» de lo que se está haciendo en la ciudad para apoyar a los desempleados con menor formación es el PSOE que, a su juicio, «habla sin saber o miente a conciencia». González Pescador ha puesto ejemplos como el proyecto ONDAS, una iniciativa municipal que ha logrado el respaldo del Fondo Social Europeo y que incluye cuatro itinerarios de formación diferentes, uno de ellos dirigido específicamente a jóvenes con baja cualificación. Igualmente, se ha referido a los programas de formación profesional básica en cocina y jardinería que se dirigen a jóvenes que no hayan completado la formación en ESO o en FP con el objetivo de prepararles en competencias básicas que faciliten su incorporación al mercado laboral o su reincorporación al sistema educativo para continuar su formación.