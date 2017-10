El PP saca adelante modificar ordenanza de plusvalía con apoyo de David González

La modificación responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que desestima el recurso del Ayuntamiento a una sentencia que daba la razón a un ciudadano al que no permitía acogerse a una bonificación del 90 % en este impuesto.

Los portavoces de la oposición han coincidido en reprochar al equipo de Gobierno que plantee una modificación "con prisas", saltándose el procedimiento de abrir un proceso de participación, manteniendo el "afán recaudatorio" que tenía la anterior y que lo hagan obligados por una sentencia que viene a dar la razón a la tesis que ya defendían estos grupos y al ciudadano que recurrió la ordenanza.

"Ha sido la victoria de David contra Goliat", ha subrayado el regionalista José María Fuentes-Pila, destacando que el Ayuntamiento ha sido derrotado por un ciudadano que "por ser abogado ha podido defenderse" y se ha preguntado qué va a ocurrir con las cantidades cobradas "ilegalmente" a otros vecinos que estaban en sus mismas circunstancias.

El concejal no adscrito Antonio Mantecón y Miguel Saro (IU) han tildado la modificación de "chapuza", apuntando que tiene "algún vicio de legalidad"; mientras que Fuentes-Pila y el socialista Pedro Casares, han considerado que para "amortiguar" el efecto de la retirada del requisito de la convivencia y que no se vean reducidos los ingresos por las plusvalías "se añaden otros nuevos límites".

Según Casares, con la modificación de la ordenanza propuesta por el equipo de gobierno solo podrán acogerse a la bonificación del 90 por ciento "los pobres de solemnidad".

La concejal de Economía y Hacienda, Ana González Pescador ha resaltado que se busca mantener el espíritu con el que se creó esta bonificación en la ordenanza municipal, que es el de proteger a aquellos herederos que pudieran encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de afrontar ese desembolso.

Además la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recordado que se trata de una bonificación voluntaria, que los ayuntamientos pueden aplicar o no; y ha hecho hincapié en el que el objetivo no es recaudar sino "mantener la bonificación".

Sobre el impuesto de plusvalía también se ha debatido una moción conjunta de la oposición que el equipo de gobierno ha conseguido que fuera rechazada al volver a contar con el apoyo de David González que siguió declinando intervenir cuando era su turno y votando en el mismo sentido que los populares.

En la propuesta se pedía, entre otras cosas, eliminar el requisito de residencia para poder disfrutar de la bonificación; e instar al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias, de acuerdo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para adaptar este impuesto a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La concejal no adscrita Cora Vielva ha reprochado al resto de la oposición que no se le trasladara esta moción para recabar su apoyo y ante el argumento de Casares de que anteriormente había votado en contra de propuestas similares, la excocejal de Ciudadanos ha afirmado que el sentido de su voto lo decide ella y no su partido.

El pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria de 1,2 millones de euros para ejecutar el vial de acceso a las nuevas cocheras del TUS y para abonar las ultimas certificaciones de obras de las cocheras y del Metro-TUS, proyecto que según ha opinado Casares no pasa de ser un "carril bus".

La oposición ha votado en contra reclamando más "seriedad presupuestaria" y apuntando que "la argumentación" que sustenta la propuesta "no tiene un pase", porque no concreta los motivos del aumento del coste de las obras.

El pleno también ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para acometer las obras de rehabilitación, reforma y mejora de la accesibilidad proyectadas en el edificio del Club de Regatas.

La primera de las 17 mociones que se sometían al debate del pleno, presentada por Antonio Mantecón para que se inste al Gobierno de Cantabria a crear un Consorcio de transportes y movilidad, fue rechazada por los populares y el concejal David González, que se mostraron que no consideran necesaria la figura de un consorcio.

Además se ha rechazado una moción de los regionalistas para crear una mesa de trabajo para estudiar la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno, con la participación de todos los miembros de la Corporación.

Mientras la oposición coincidía en la necesidad de una "reforma en profundidad" del reglamento del pleno y de mejorar y aumentar los actuales cauces de participación que consideran "insuficientes", el PP (de nuevo con el apoyo de David González) rechazó la iniciativa argumentado que no se necesita crear una mesa de trabajo cuando ya hay ocho comisiones de pleno en las que participan todos los grupos.

Esta iniciativa se ha presentado a raíz de la propuesta del equipo de gobierno para modificar el reglamento con el fin de evitar la reiteración de mociones ya rechazadas. Medida con la que se quiere evitar que Tatiana Yáñez (Ganemos Santander Sí Puede) continúe con la retahíla de mociones que presenta una y otra vez al pleno y que solo ella vota a favor sin que nadie intervenga.