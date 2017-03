La secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, ha registrado hoy en la Delegación del Gobierno de Cantabria las alegaciones al proyecto.

En concreto, Podemos solicita que "se retire y anule" el mismo "por motivos sociales y medioambientales" y porque "se intenta poner un parche a un proyecto que se paralizó gracias a la presión popular como la realizada por la Asamblea para la Defensa de la Senda Costera".

En un comunicado, el partido morado ha explicado que, para solicitar la anulación, alega que "las autoridades prometieron asumir las demandas populares respecto a la senda costera, pero siguen atendiendo los intereses especulativos de unos pocos y éstas no han quedado materializadas en este proyecto, por lo que no consideramos aceptable ningún proyecto que no cumpla con las expectativas vecinales y de respeto medioambiental".

En opinión de Podemos, el proyecto que se presenta ahora no es más que "un apaño económico-administrativo" para finalizar las obras paralizadas, en el que se incluye un "supuesto proyecto de recuperación ambiental que no deja de ser una burla por su evidente ineficacia y oportunidad, dada su escasa y concreta repercusión territorial en la práctica".

Además, la formación hace hincapié en que el área de costa del norte de Santander presenta unas características ambientales y naturales con un "gran valor" paisajístico para el municipio, por lo que la intervención en la misma ha de ser mínima. "Queremos proteger nuestro patrimonio natural, po lo que queremos un proyecto que se refleje y concrete en hechos, no en promesas vacías", ha declarado Alegría.

