Gema Igual: «No he mentido, ha sido un error y no pienso dimitir»

La alcaldesa de Santander, la ‘popular’ Gema Igual, ha asegurado que no piensa dimitir por un «error» en su formación académica, en la que ha enfatizado que ella «nunca» ha «mentido» porque «siempre» ha dicho que había cursado estudios de Magisterio pero no los había concluido. «Lo he dicho cada vez que se me ha preguntado», ha añadido.

«No he mentido, ha sido un error y no pienso dimitir», ha dicho tajante la regidora santanderina, sucesora del hoy ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, después de que se haya conocido que el Ayuntamiento ha cambiado en la web municipal la información sobre su formación –donde ponía ‘Diplomada en Magisterio’ ahora se indica ‘Estudios en Magisterio’– tras la dimisión de la socialista Estela Goikoetxea por mentir en su currículum.

Igual respondió ayer por la tarde a preguntas de la prensa sobre las acusaciones de haber «falseado» su currículum y por las cuales los grupos de la oposición municipal PSOE, PRC e IU y el concejal no adscrito, Antonio Mantecón, exigen su dimisión.

La alcaldesa del PP ha incidido en que hay documentación en medios escritos y una grabación de una entrevista en la que dice que no es diplomada pero ha reconocido que en varias plataformas web, por «error», se indica lo contrario y «es cierto» que una de ellas era, hasta ayer noche, la del propio Ayuntamiento.

«Es un error y, en cuanto lo he sabido, se ha subsanado», ha destacado Igual que, por ello, ha aseverado que ella no ha mentido y todo ha sido un error por lo que «no voy a dimitir». «Sería absurdo mentir en un currículum escrito y decir lo contrario en una entrevista cuando se me pregunta. Creo que esa es la prueba fehaciente de que es un error», ha apostillado.

Sí ha reconocido que, tras conocerse el martes la dimisión de Goikoetxea, mandó a su equipo de prensa revisar todas las informaciones referentes a ella y fue en ese momento cuando «se detecta esa información que viene de un currículum de partido de cuando empecé (2003) y que se venía arrastrando» desde la primera vez que fue concejala sin que se hubiese revisado hasta ahora.

«Se subasanó ayer –por el martes– y por esa noticia, claro que sí –en referencia a la dimisión de Goikoetxea–. Pero si yo ayer –por el martes– lo hubiese detectado y no lo hubiese corregido, sí sería cómplice de una mentira. Sabiendo que estaba en mitad de una vorágine, se corrigió y sigo siendo alcaldesa de Santander y solo mi equipo, el PP o mi familia puede pedirme que no lo siga siendo», ha dicho Igual.

Ha insistido en no le «han pillado en ninguna mentira» y «siempre» ha dicho cuál es su formación académica. Igualmente, ha evidenciado que «no hace falta tener una formación académica para ser alcalde o concejal» por lo que «no tenía necesidad de decir lo que no era».

Igual ha manifestado que es consciente de que no gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento pero el grupo de Ciudadanos ya ha dicho que no va a pedir su dimisión, como sí han hecho PSOE, PRC, IU y Mantecón, por lo que «no cabe que se unan los grupos políticos» como ya trataron de hacer en el pasado para «echar» a su antecesor, Iñigo de la Serna. La alcaldesa de Santander se ha expresado así antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, el primero que se celebra encabezado por la nueva presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga.