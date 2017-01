La anulación del PGOU entierra el Plan de La Remonta y el Parque Litoral

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander se ha llevado por delante el Plan Parcial de La Remonta y el Parque Litoral Norte, pero los proyectos del Centro Botín, el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o las VPO en la antigua Prisión Provincial sobreviven tras el fallo del Tribunal Supremo.

Otros proyectos requieren del desarrollo de unas normas urbanísticas transitorias que, como vía rápida, se puede hacer modificando la Ley del Suelo en la ‘ley de acompañamiento’ de los presupuestos de Cantabria porque, de lo contrario, habrá que esperar a la aprobación de la nueva ley, así como a ver si ésta permite esa opción. Es el caso de las 70 VPO de Tabacalera o la nueva cafetería en el complejo del Hospital Valdecilla.

Otros quedan en circunstancias especiales como el Frente Marítimo, cuyos suelos no están contemplados en el plan de 1997 y ha quedado «en un limbo y sin ordenación»; el Plan Especial del Cabildo de Arriba, que no está «nada claro» en qué situación queda; o la integración ferroviaria.

El concejal de Infraestructuras, César Díaz, acompañado de personal técnico y jurídico el Ayuntamiento, ha informado este lunes a los grupos municipales de los proyectos afectados por la anulación del PGOU, que después ha expuesto en rueda de prensa.

Tras insistir en que el PGOU fue anulado por una «causa ajena al Ayuntamiento» como es la nulidad del Bitrasvase por una «deficiente» evaluación ambiental, que «realizó el PSOE» en su anterior etapa en el Gobierno, ha detallado los proyectos municipales y privados afectados y las vías para darles solución si es posible.

ADIÓS A LA REMONTA Y EL PARQUE LITORAL NORTE. Solo dos proyectos decaen: el Plan Parcial de La Remonta, que preveía la construcción de 1.300 viviendas, y el Parque Litoral Norte, el «gran parque verde y público» con 4 millones de metros cuadrados y cuyo plan especial ya se había contratado. Díaz ha explicado que el convenio que regulaba el Plan Parcial de La Remonta, cuyo área y usos incluía el PGOU, queda anulado, aunque el parque que se está realizando no está afectado. Ha destacado que no se llegó a realizar ni tramitar nada relacionado con el plan porque el Gobierno y el Ministerio de Defensa tenían que firmar un convenio para determinar su gestión y no se ha hecho.

Sobre el Parque Litoral, ha señalado que estaba recogido en el PGOU de 2012 aunque había que hacer un plan especial para determinar los usos, proyecto que se había contratado por 67.000 euros. Se habían desarrollado las dos primeras fases pero «no se puede continuar» porque «decae» con el plan general y todo este área vuelve a ser de suelos no urbanizables y especialmente protegidos.

«Volver a recoger todo esto del Parque Litoral Norte es una tarea que hay que encomendársela solamente a una nueva revisión del plan general», ha indicado Díaz.

SITUACIONES ESPECIALES. Otros proyectos quedan en situaciones especiales como es el caso del Frente Marítimo, que incluye el área de Varadero y San Martín dándoles una edificabilidad. Este queda en una «situación muy peculiar» porque los suelos fueron desafectados por el Puerto, que ya no puede regularlos urbanísticamente -lo que hacía el PGOU de 2012- y no están contemplados en el plan del 1997.

«Quedan en un limbo», ha indicado, y ha explicado que, para estos casos, la ley da un plazo de dos años para dar una nueva ordenación, para lo que ya se está trabajando con el Puerto, que incluso prevé poder ceder a más metros de los previstos.

En cualquier caso, ha dicho que habrá que firmar un nuevo convenio, hacer un nuevo balance económico y, de ahí, sacar los nuevos parámetros urbanísticos para trasladarlos al PGOU aunque, en ese punto, serían necesarias las normas urbanísticas transitorias.

A pesar de esa situación, las tres actuaciones previstas ahí (la urbanización provisional de Varadero, el derribo de los tinglados de Antonio López y el acondicionamiento y urbanización de la Estación Marítima) no están afectadas. Tampoco lo están las ya realizadas: el paseo marítimo de Castilla-Hermida, la explanada de Gamazo, la rehabilitación del dique y la duna de Zaera.

En otras circunstancias se encuentra la integración ferroviaria y el desarrollo por fases acordado con Fomento en 2015. Aunque con el PGOU de 2012 ya se requería una modificación puntual, Díaz ha indicado que se reduce la edificabilidad con el Plan de 1997 pero éste permite incrementarla y, en cualquier caso, su desarrollo se requeriría también de modificación puntual.

CABILDO DE ARRIBA Y RESIDENCIA DE MAYORES DE CAZOÑA. El Plan Especial del Cabildo de Arriba, aprobado por el pleno en 2015, «no se sabe si se anula o no». Los técnicos del Ayuntamiento «no lo han decidido» y se sigue trabajando junto con el Gobierno, la asociación de vecinos y la empresa que gestiona la Comunidad de Propietarios, que iba a actuar inicialmente en dos manzanas de la calle Alta.

«Seguimos intentando arrojar luz para saber si el plan especial puede permanecer vivo o no», ha indicado el edil, que ha detallado que tanto en el PGOU de 2012 como en el de 1997 la zona es suelo urbano consolidado.

También ha detallado la situación generada en el convenio del Ayuntamiento con la Fundación Caja Cantabria para dar un uso residencial a la Residencia de Mayores de Cazoña, un cambio de uso por el que la entidad abonó al Consistorio las plusvalías por 6,9 millones.

La vuelta al plan de 1997 supone que la vuelta al uso de equipamiento sanitario, una pérdida de calificación que «no es imputable al Ayuntamiento» al haberse anulado el PGOU por «una causa externa», por lo que Díaz ha indicado que, en caso de que Caja Cantabria reclame el dinero, «quizá son otros los que tienen que hacerse cargo».

Ha indicado que, aunque por el momento no se ha presentado ninguna reclamación por la anulación del PGOU, los perjuicios económicos que pudieran derivarse no deberían ser asumidos por el Consistorio al ser «externa» la causa de la anulación del plan pero, ha indicado, aunque la causa hubiese sido otra, la responsabilidad sería conjunta y solidaria del Ayuntamiento y el Gobierno.

CENTRO BOTIN Y MUPAC, A SALVO. El Centro de Arte Botín se salva de la anulación del PGOU porque, se ubica en la zona de servicio del Puerto y de dominio público-portuario por lo que se rige por el Plan Especial del Puerto, en el que se hizo una modificación en 2012 para dar cabida a esta dotación y en base a la cual el Ayuntamiento concedió la licencia. Ha recordado que ambos actos administrativos fueron recurridos ante los tribunales, pero se desestimaron las pretensiones de los demandantes.

Tampoco se ve afectado el proyecto del MUPAC junto al Palacio de Festivales; la renovación del centro hospitalario Padre Menni; la actuación para viviendas y garajes en el colegio Divina Pastora; las viviendas en la antigua Prisión Provincial o el nuevo edificio administrativo en el solar de la calle La Paz.

Tampoco se ve afectada ninguna de las 16 actuaciones que, con una inversión de 15 millones de euros, tiene en marcha el Ayuntamiento, así como tampoco otras 25 por valor de 30 millones que tiene previsto ejecutar.

La pronta continuidad de otros proyectos depende de las normas urbanísticas transitorias. Es el caso ya de las 70 VPO de Tabacalera o de una cafetería en la zona sur del complejo de Valdecilla, donde no se podrá construir ya más volúmen pero sí hacer otras obras como las del Hospital Virtual.

En esta situación está también el proyecto del colegio de la Compañía de María (La Enseñanza) para construir un nuevo centro en San Román y dar uso residencial a la parcela de Vía Cornelia. «El plan de 1997 solo contempla ahí equipamiento educativo y las normas urbanísticas transitorias serían una opción para llevarlo a cabo», ha dicho Díaz.