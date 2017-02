Entre 4 y 6 meses de baja

Los peores presagios se confirmaron. Rubén Haya estará entre 4 y 6 meses apartado de las boleras, es decir, «que doy por perdida la temporada», asegura el jugador de la Peña Puertas Roper que el martes por la noche pasó por el quirófano, durante más de dos horas, para someterse a una artroscopia en la muñeca derecha, que arrojó una gran distensión en uno de los ligamentos, por lo que el doctor Francisco del Piñal tuvo que sustituir las estructuras de tejido elástico dañadas.

El cirujano cántabro, referente mundial en la materia, tras las más de dos horas de intervención, manifestó a Rubén Haya que todo había salido bien y como estaba previsto, pero que debía tener paciencia porque la recuperación va a ser lenta. Sin embargo, el camargués no conocerá los pormenores de ésta hasta la consulta del próximo viernes.

De momento, el camargués tiene inmovilizada la zona dañada y deberá permanecer así entre 4 y 6 semanas, y será a partir de ese momento, si todo va bien, cuando comience la fase de rehabilitación «poco a poco».

Haya Manero está contrariado por esta nueva lesión, que venía arrastrando desde finales de la temporada pasada, cuando tuvo que jugar infliltrado. Terminados los compromisos deportivos se sometió a diferentes pruebas -tres resonancias magnéticas, un TAC, varias radiografías y ecografías-, que no arrojaron ningún diagnóstico claro, por lo que se sometió a varios procesos de rehabilitación con la esperanza de que la lesión desapareciese con descanso, pero no fue así, lo que le llevó a ponerse en manos del doctor Piñal.

El campeón de España no quiere marcarse plazos para volver a jugar, de hecho, como ya hemos dicho anteriormente, él da «por perdida» la temporada al menos de Liga, porque si en principio la recuperación le llevará entre 4 y 6 meses para poder jugar y luego coger la forma se presentaría entre junio y agosto, aunque en esto de los plazos ya sabemos que hay que ser muy cautos.

Lo que sí tiene muy claro Rubén Haya es que quiere recuperarse «bien» para el «próximo año» volver a dar guerra en los corros, porque

La baja del capitán de la Peña Puertas Roper supone sin duda un contratiempo para el equipo de Maliaño, aunque su presidente es más optimista que Haya, porque piensa que Rubén pueda jugar en la recta final de la Liga.

Gerardo Castanedo se reunirá hoy con los jugadores y expondrá sus intenciones, que pasan por no incorporar a ningún efectivo y sí dar plena confianza a Emilio Antonio Rodríguez, Carlos García, Gabriel Cagigas y Fernando Ocejo para que sean ellos los que tiren del carro. El presidente cree que estos estarán de acuerdo con la decisión, que va sobre todo encaminada a mantener el buen ambiente que existe en la peña y, sobre todo, a que todos ellos puedan demostrar su valía.

Algunos nombres para ‘sustituir’ a Rubén Haya han salido a la palestra, pero Castanedo ha asegurado que «no» ha hablado con ningún jugador, especialmente porque está convencido de que «no hace falta» y que ningún jugador que pueda fichar ahora «me va a garantizar que podemos ganar la Liga». En quien sí ha pensado el presidente de Puertas Roper es en José Luis Gandarillas, que en otras ocasiones ya ha echado una mano a la peña, y que ejercería de ‘quinto’.

La lesión en cualquier deportista en una pena, pero en este caso, a los aficionados les ha llegado muy adentro el contratiempo sufrido por Rubén Haya Manero, porque el jugador camargués demostró la temporada pasada que había alcanzado la madurez tanto deportiva como psicológica lo que le llevó a completar un año espléndido -«el mejor de toda mi vida bolística», como el mismo decía- y ahora esa trayectoria de va a ver truncada por una lesión, que le hará ver los bolos ‘desde la barrera’, algo que también cree que va a ser «muy duro», especialmente, en la Liga, porque «a mí me encanta la Liga y estar sentado en la grada no es lo mío, pero no queda más. Seguro que voy a sufrir muchísimo, pero ahí estaré para dar todo mi apoyo a mis compañeros».

Asamblea General de la FCB. La Junta Directiva de la Federación Cántabra de Bolos convoca la Asamblea General Ordinaria para el domingo, día 12 de marzo, en el salón de actos de la Casa del Deporte de Santander (Avda. del Deporte s/n - La Albericia), a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 10.30, en segunda. El orden del día será el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

2. Memoria de actividad 2016.

3. Proyecto de calendario deportivo para la temporada 2017.

4. Aprobación, si procede, de la Cuenta de Explotación y Balance del ejercicio 2016.

5. Proyecto de presupuesto para la temporada 2017. Estudio y aprobación si procede.

6. Estudio y debate de las propuestas asumidas y presentadas por las Comisiones de las distintas modalidades o las presentadas por clubes o peñas, jugadores y árbitros que deben ser avaladas por el 10 por ciento de los miembros de la Asamblea, finalizando el plazo de presentación de las mismas el día 28 de febrero, a las 20.00 horas.

7. Informe del presidente.

8. Ruegos y preguntas.

9. Entrega de premios.

Asamblea de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba. El próximo domingo, día 19, en la bolera Mateo Grijuela, a partir de las 12.00 horas, se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba. El orden del día será el siguiente: 1. Lectura y aprobación del acta anterior; 2. Informe de la presidencia; 3. Balance económico y rendición de cuentas del año 2016; 4. Memoria deportiva de 2016; 5. Propuesta y aprobación del presupuesto para la temporada 2017; 6. Propuesta y aprobación del Proyecto Deportivo para la temporada 2017; 7. Presentación de los equipos para 2017; y 8. Ruegos y preguntas.

Por otro lado, el equipo de División de Honor de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba también comenzará los partidos de pretemporada. El sábado (17.00 horas), en la Mateo Grijuela, se medirá a Los Remedios Vitalitas; y el jueves, día 23, a las 19.00 horas, a La Carmencita Ventanas Arsán.

CALENDARIOS. En el Aula Madera de Ser se reunieron los representantes de las peñas de Apebol con la Federación para marcar los horarios de los partidos de Liga. Ahora, los equipos tendrán hasta el próximo viernes para alguna modificación de última hora, porque a partir de esa fecha, el calendario será oficializado.

Por otro lado, la Federación también ha publicado el borrador del calendario de la Liga de pasabolo losa para que todas las peñas lo estudien antes de la reunión del próximo día 25 -10.30 horas en el local de las antiguas Escuelas de Güemes- en la que se deberán de comunicar los posibles cambios.

Recordar que en la Liga de Primera categoría jugarán: Sumigedo (La Maza-Argoños), Trasmiera Panadería Patrocinio (Hoz de Anero), Atlético Bareyo, Ajo, San Bartolomé Los Arcos (Vierna), Arnuero Pescados José Luis, Cubas Pontones, Cubas Omoño, Trancones Cantabriasil (Castillo Siete Villas) y Ceferino Conde Loredo; mientras que en Segunda categoría lo harán: Arnuero Pescados José Luis, Sumigedo (Sumigedo-Argoños), Ajo Promesas, San Bartolomé Los Arcos (Vierna), Estradas, Estradas Limpieza Liaño, Cubas Jardinería y Cubas Horna.

También hasta el lunes 27 tendrán las peñas de bolo pasiego para estudiar sus calendarios de cara a las posibles modificaciones. En la Liga de Primera categoría figuran La Reguriada (La Sota), Vegaloscorrales Ruipan (San Pedro del Romeral), Alto Pas Posada La Braniza (Vega de Pas), Candolías Autobuses Figueras (Candolías), Piélagos Muebles Bea (Vioño), Margutsa (Resconorio), El Rosario Residencial Ruipel (El Rosario), Camarpas Área de Servicio Los Arcos (Muriedas), La Campiza (Monte-Santander) y Canta Ranas Restaurante El Café (Vega de Pas); mientras que en Segunda están Puerto del Escudo Margutsa (Resconorio), Cocejón Instalaciones Eléctricas Puerelec (Carrascal de Cocejón), Comercial Maremi (Entrambasmestas), La Rincuenca (San Pedro del Romeral), La Rincuenca Restaurante Gutiérrez (San Pedro del Romeral), Solares, Bustaleguín Residencial Ruipel (Vegaloscorrales), Calvente Bar El Entrante (Torrelavega) y Sobaos La Zapita (Vega de Pas).