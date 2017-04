El Sinfín abrirá las puertas para apurar su última bala

A pesar de que ha sumado sólo dos puntos en la segunda vuelta, a la que sólo le quedan cuatro partidos para bajar el telón, el DS Auto Gomas sigue con vida. Aún mantiene activas sus constantes vitales y a tiempo de reaccionar. Eso habla bien de lo que hizo durante la primera mitad del campeonato. Ahora le quedan partidos ante Atlético Valladolid, Cangas, Villa de Aranda y Naturhouse La Rioja que le permiten soñar con la permanencia siempre que encuentre la manera de conseguir llegar entero al minuto sesenta. Porque hay algo que está quedando acreditado con el paso de las jornadas: que al equipo de Reñones le faltan piezas y con las que tiene se acaba agotando el oxígeno. Si los partidos duraran cincuenta minutos, a buen seguro que ya tendría pie y medio en la Asobal de la próxima temporada, pero no es el caso. Duran sesenta.

El DS Auto Gomas mejoró su imagen el pasado sábado en Benidorm. No sólo volvió a ser competitivo, sino que apuntó hacia la victoria durante buena parte del encuentro. Llegó a ir ganando por cuatro goles apoyado sobre una defensa que volvió a reconocerse en el espejo. Sin embargo, terminó sucumbiendo en la recta final del partido. El Benidorm se ha escapado de manera definitiva pero Cangas y Villa de Aranda, que aún deberán medirse al conjunto cántabro, siguen a tres puntos. Hay vida y los hombres de negro quieren apurarla. Les tendrán que echar porque no piensan irse por su propio pie.

La delicada situación clasificatoria que atraviesa el equipo hace que el próximo partido en casa resulte clave. Sin esos dos puntos habrá pocas cosas que contar ya. La intención del club presidido por Servando Revuelta era hacer un serio llamamiento para que el equipo estuviera arropado al máximo en esa cita que, en principio, se iba a haber disputado el martes nueve de mayo. Sin embargo, a última hora la han pasado al diez. Todos los equipos que iban a jugar entre semana habían aceptado adelantar 24 horas el partido para evitar que coincidiese con el encuentro de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre los dos equipos de Madrid, pero Puerto Sagunto dijo que no. Pocos lo han entendido porque se trata de un partido con poca historia para ellos, pero ha hecho que todos los demás tengan que adaptarse a una fecha que va contra sus intereses.

De pronto, el DS Auto Gomas se ha visto con la necesidad de competir contra una semifinal de Liga de Campeones entre el Madrid y el Atlético. Se corría el peligro de que se vaciase el pabellón a pesar de todo lo que se juega el equipo y, por esa razón, el club ha decidido que ese día pueda acudir quien quiera de manera gratuita. Se abrirán las puertas del pabellón para que el empuje de la afición siga siendo máximo. El objetivo es que, cuanto menos, la asistencia sea la habitual y no se baje de los seiscientos espectadores. Sin embargo, también hay que soñar con la posibilidad de que, al no tener que pagar, muchos aficionados cántabros al balonmano en particular o al deporte en general den el paso, aunque no lo suelan hacer, de ir a apoyar el equipo de Reñones en un día tan importante. El reto está lanzado, quien quiera combatir con lo propio ante el bombardeo que llega de fuera, tendrá ante sí una buena oportunidad.

Con vistas a resetear después de todo lo sucedido a lo largo de la segunda vuelta y con la intención de que los jugadores recarguen pilas y vuelvan con más oxígeno para afrontar con mayores garantías los cuatro últimos partidos, Reñones ha dado una semana libre a sus hombres aprovechando los 17 días de parón que le ha concedido la competición después de la derrota del pasado sábado en Benidorm tras un buen partido por parte cántabra. Volverán al trabajo el lunes y ahí comenzará la recta final.