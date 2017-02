Makaria baja la persiana

Darius Makaria no sólo quiere ser portero de balonmano, sino un gran portero de balonmano. Por eso el pasado verano se decidió por fin a hacer las maletas y a probar en España, donde sigue habiendo grandes equipos. El Sinfín le abrió una buena puerta desde donde poder llamar la atención con el fin de seguir escalando. Quiere saber hasta dónde le puede llevar la escalera que comenzó a subir cuando sólo era un chaval. Desde el mismo día de su llegada ha transmitido buenas sensaciones pero le está costando mantener una buena regularidad. Tiene altos y bajos y no se ha hecho con el puesto de manera indiscutible porque Ernesto también ha tenido días de enorme inspiración que han valido puntos. Ayer quien se salió, quien se puso bajo el larguero y bajó la persiana de la portería fue el rumano. Él puso los cimientos sobre los que se levantó la primera victoria de su equipo en el presente 2017. Con actuaciones como la que firmó ante el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, con un más de 43% de lanzamientos atajados, está en disposición de mirar al futuro con descaro.

Makaria acabó el encuentro con 17 paradas. Siete fueron en el primer periodo y diez en el segundo. Muchas de ellas se sucedieron en momentos clave, en instantes en los que el partido corría el peligro de cambiar de tendencia. Incluso llegó a acumular dos en una misma acción levantando al personal de su butaca y obligándoles a corear su nombre. No podían con él. Fue el rey de la fiesta. El Toni Manero de La Albericia. Rafael cantando que aquella iba a ser su gran noche mientras se miraba al espejo. Se convirtió en el elemento que dio sentido y continuidad al buen trabajo defensivo que logró completar el equipo de Rodrigo Reñones, que se quitó un peso de encima firmando una victoria que, si ya era necesaria antes de comenzar el partido, más aún lo fue tras ver cómo iba discurriendo la tarde.

La primera victoria de la segunda vuelta del DS Auto Gomas coincidió con la conseguida por los dos equipos que están en puestos de descenso. El Benidorm ganó al Guadalajara y el Cangas al Huesca. Lo bueno es que, además de perder los manchegos, también lo hizo el Villa de Aranda, por lo que el conjunto santanderino avanza dos puestos. Termina la jornada en duodécima posición pero formando parte de un pelotón que aglutina las seis últimas posiciones en sólo cuatro puntos. No hay espacio ni para que corra el aire. Da la sensación de que va a haber que remar mucho para mantener la cabeza a flote.

El de ayer era un partido que había que ganar. No cabía discusión. Para conseguirlo, el equipo que pilota Rodrigo Reñones sabía que necesitaba hacer todo lo contrario de lo que hizo el día que se midió al Bidasoa. Y así se escribió la historia. El cambio en todos los sentidos se vislumbró desde las primeras acciones del encuentro. Los aficionados respiraron tranquilos al ver que su equipo volvía a ser el de siempre. A partir de ahí, había partido y tocaba jugar. Aquí nadie regala nada de antemano y no basta con reconocerse frente al espejo. Lo primero es ser competitivo y lo segundo es ganar. Sin el primer paso no se alcanza el segundo.

Cuando uno se mide al quinto mejor ataque de la categoría ha de tener claro que su victoria ha de comenzar por la defensa. El intercambio de golpes no le viene bien al DS Auto Gomas. Y lo logró frenar. Dejó en 23 goles a un equipo que promedia más de 27. Y no sólo fue gracias al enorme acierto de su portero, sino también del trabajo defensivo completado frente al área. El conjunto cántabro consiguió que el Ángel Ximénez Avia Puente Genil no se encontrara cómodo atacando en posicional y sólo logró marcar con cierta fluidez y alegría en rápidas transiciones. De hecho, el primer gol en ataque estático que firmó el bando cordobés llegó pasados los doce minutos de juego. Por eso las sensaciones eran buenas a pesar de que hubo un momento en el que los andaluces incluso se pusieron por delante en el arranque del encuentro. Bastaba con cortar las fugas de agua e impedir que el rival corriera para que el guión se volviera de color negro.

El equipo andaluz, que se presentó en La Albericia con el cartel de invicto en la segunda vuelta, quería correr. Reñones apostó por realizar tres cambios ataque - defensa cuya debilidad quiso exprimir el bando andaluz. Por eso en todo momento buscó saques rápidos incluso tras gol para aprovechar los espacios abiertos en las transiciones cántabras. Al habitual cambio de pivotes, se sumó el de Óscar Río por Calderón y el de uno de los laterales por Ros. En el primer tiempo le tocó descansar en las defensas a Amarelle y en el segundo a Paredes. Y poco más se movió el banquillo más allá del reparto de minutos entre los extremos. No estaba la cosa para probaturas ni florituras.

El duelo de goleadores no lo ganaron ni Rudovic, ni Josic, ni Paredes, sino Iván Amarelle, que terminó con seis goles. El gallego está en estado de gracia mirando a portería y fue quien dio vida a los suyos desde la primera línea, sobre todo en el primer tiempo. Su compañero getxotarra, que suele depender mucho de cómo le vayan sus primeros lanzamientos, cambió de forma de actuar. Marcó el primer gol del partido en su primer intento pero no volvería a ver puerta hasta el segundo tiempo. La buena noticia es que no transmitió síntomas de desesperación como sí mostró quince días atrás. Probablemente, porque se vio que el equipo era otro y que no tenía tanta responsabilidad a su espalda. Había alternativas.

Ese buen trabajo defensivo que, por ejemplo, dejó a Josic sin anotar más que un penalti y al máximo artillero de la Asobal en sólo cuatro goles, tuvo continuidad en el ataque. Le faltó al DS Auto Gomas mirar más hacia los extremos y también volvió a pecar en su incapacidad para correr, pero halló soluciones en sus laterales, en su central y en su pivote. Los hombres de negro volvieron a encontrar a Lon como le encontraron en Puerto Sagunto y eso siempre lo agradece el colectivo.

Tras el 2-3 gracias a otras tantas contras del Ángel Ximénez Avia Puente Genil, el conjunto cántabro comenzó a trabajar sus primeras ventajas, que hasta el final del partido no se fueron nunca más allá de los tres goles. De hecho, atravesó el DS Auto Gomas momentos complicados antes del descanso que supo resolver. El equipo cordobés falló un penalti para haber empatado a ocho y desaprovechó la oportunidad de dar la vuelta a la situación al jugar con dos hombres más cuando el marcador dibujaba un 9-8. Aquello lo resolvió el bando local con un intercambio de golpes (goles de Amarelle y Jorajuria de penalti) que le permitió marcharse al descanso con 11-10. Podía haber sido mejor pero también peor.

En el segundo tiempo entró en escena el pivote Tomás Moreira, que fue el encargado de poner en problemas al DS Auto Gomas en la reanudación con tres goles consecutivos. Ante la falta de efectividad de su primera línea, los andaluces apostaron por la segunda. Llegaron a igualar la contienda a once, a catorce e incluso a dieciséis, pero ahí se terminó el juego. Un parcial de 3-0 con goles de Barco, Paredes y Lon abrieron ya un hueco que el Puente Genil no logró cerrar. Su entrenador pidió dos tiempos muertos consecutivos (uno de ellos dejando sin valor un gol de los suyos) y probó con defensas individuales en la recta final que no le sirvieron ni siquiera para ganar el golaverage. Porque allí ganaron los andaluces por un gol pero aquí perdieron por dos. Premio doble para el buen partido del DS Auto Gomas, que terminó agasajando a su portero, que fue una figura básica para lograr mantener esa escasa renta que da vida a un equipo que necesitaba sumar como quien necesita respirar.