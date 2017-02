El DS Auto Gomas Sinfín cae por la mínima en Sagunto

Derrota pírrica del DS Auto Gomas Sinfín en el Puerto Sagunto después de ir por delante en el marcador la mayor parte del encuentro. Sin embargo, algunas jugadas desaprovechadas por parte de los visitantes terminaron dando alas a un Fertiberia que iba a rebufo constante durante el transcurso del partido. La expulsión de Amarelle nada más comenzar el encuentro fue uno de los factores fundamentales que han podido determinar el desarrollo del partido en contra del Sinfín. Mereció más el conjunto cántabro, destacando la actuación ofensiva de Lon además de la de Paredes, pivote que ha funcionado bien como una alternativa de ataque y que ha tenido un gran peso.

El partido encontró la descalificación de Amarelle en el minuto 2, cuando los colegiados interpretaron que un bote del jugador del DS Auto Gomas Sinfín fue realizado a propósito con el objetivo de golpear en la cara de Linares. Los jugadores protestaron la decisión, pero no cambiaron su actitud y tuvo que abandonar el terreno de juego. Sin embargo, el Sinfín se supo rehacer ante la expulsión y se puso por delante en el marcador hasta conseguir un resultado de 5-6, ventaja que duraría prácticamente hasta el final del partido. El cuadro cántabro supo aprovechar los fallos de los saguntinos, y un gran Poccer evitaba muchos ataques de los locales. Sin embargo, lograron recortar distancias antes del término de la primera parte gracias a un parcial de 3-0. Paredes se convirtió en la referencia ofensiva del Sinfín, que atacaba por los extremos ante un Bruixola y una defensa saguntina que no pudieron evitar las grandes ofensivas visitantes.

Comenzada la segunda mitad, el conjunto visitante terminaría recuperando la posición que perdió antes del descanso y volvió a situarse por encima en el marcador gracias a una gran salida desde los vestuarios. Una ventaja de hasta tres goles fue vital para seguir afrontando la segunda parte. Además, la salida de Ernesto, el portero suplente, fue un factor importante para evitar, en los primeros minutos, que el Puerto Sagunto pudiera mantener el resultado, pero varias intervenciones del guardameta del Sinfín lo evitaron. Sin embargo, el desacierto y la mala suerte hicieron mella en las filas del Sinfín, que unida a la inferioridad numérica, permitieron que el Sagunto terminara remontando el encuentro gracias a un parcial de 4-0. El Pabellón resonaba animando a los suyos, un empuje moral que necesitaba el Sinfín y que no pudo encontrar ante las acometidas valencianas. Se llegaron a poner 26-24, levantando la ventaja que obtuvo el Sinfín al comienzo del duelo, y no volvería a haber más cambios en el luminoso. El cuadro cántabro tiraría de empuje con todo lo que quedaba para buscar la remontada, pero no pudo ser y el choque llegó a su fin con el 28-27.

El DS Auto Gomas Sinfín termina regresando a casa con la idea de que podrían haber conseguido un premio muy suculento de Puerto Sagunto, pero el juego desplegado en los últimos instantes y el conjunto arbitral -por la expulsión rigurosa y la creencia en la falta de dureza de cara a los jugadores locales- terminan doblegando al cuadro cántabro, que ha perdido una oportunidad de oro para puntuar en un campo difícil. Sin embargo, la gran cara mostrada por el equipo da esperanzas a poder alejarse del descenso de continuar desplegando el mismo tipo de juego.