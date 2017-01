Victoria de La Gallofa & Co ante el Club Baloncesto Valle de Egües, en un encuentro que estuvo muy igualado hasta el descanso (45-43), y que se rompió tras la salida de los vestuarios, con un parcial contundente de 27-16. Destacada actuación de Sandro Gacic y Paul Larsen, ambos con 22 puntos, y del joven Cesar Saiz-Bustamante con 13 puntos. El equipo santanderino firma su mejor primera vuelta en competición nacional, a falta del encuentro ante Venta de Baños, correspondiente a la décimo segunda jornada, que fue aplazado al próximo domingo día 29 de enero por el corte de la autovía de la Meseta la semana pasada. Paul Larsen se estrenaba con canasta en la primera posesión de partido (2-0), por su parte, Mamadou, tras una asistencia de Santesteban, empataba el partido (2-2). Sandro Gacic, autor de 22 puntos, encestaba su primer triple de la tarde (5-2), pero Valle de Egües reaccionaba con dos canastas (5-6). El canterano Gabriel Palacios rompía el parcial de 0-4 navarro, con un tiro en suspensión (7-6), y de nuevo, Sandro Gacic anotaba un nuevo triple tras asistencia del capitán Jaime García (10-6). Y de triple en triple, esta vez, para el equipo visitante por medio de Mamadou (10-9). Tras una pérdida de balón santanderina, Valle de Egües volvía a anotar (10-11) por medio de Vinagre, quién posteriormente, sumaba su primera falta personal y llevaba a la línea de tiros libres a Paul Larsen (11-11). Sanguesa con un 2+1 rompía la igualdad (11-14). Benjamín Santos realizaba los primeros cambios del partido, dando entrada a Cesar Saiz-Bustamante y Mihajlo Zvonar, por Jaime García y Gabriel Palacios, respectivamente.

Precisamente, el joven jugador cántabro, Saiz-Bustamante, cambió el ritmo del partido y se estrenaba con un gran triple para empatar el partido (14-14). Leon Tillman anotaba sus primeros dos puntos tras una asistencia de Saiz-Bustamante que robó el balón a Urdiain (16-14). El conjunto visitante reaccionaba con triple de Sanguesa (16-17), pero de nuevo, Saiz-Bustamante anotaba en un dos contra uno (18-17). Vinagre empataba el partido tras forzar una falta a Gacic y anotar uno de los dos tiros libres que lanzó (18-18), desde la misma línea, anotaba un punto Paul Larsen (19-18). Sanguesa seguía liderando a los suyos, y anotaba dos puntos más en su cuenta particular (19-20). Urdiain y Del Rio protagonizaban un parcial de 0-4 (19-24), que recortaba Cesar Saiz-Bustamante, que en apenas cuatro minutos, llevaba 8 puntos (22-24). Gueye cerraba un igualado primer cuarto con dos tiros libres anotados (22-26).

El segundo cuarto se iniciaba con un triple del capitán Jaime García, tras una brillante asistencia de Mihajlo Zvonar, que le dejaba solo en la línea de 6.75 metros (25-26). Vinagre sumaba dos más (25-28), y Raúl Gómez sacaba petróleo de la zona anotando sus primeros puntos del partido (27-28). Mihajlo Zvonar, tras asistencia de Sandro Gacic, ponía por delante a Gallofa & Co (29-28), que sumado a un tiro en suspensión de Paul Larsen (31-28), y una nueva canasta de Zvonar, permitía a Gallofa & Co sumar su mayor ventaja hasta el momento (33-28). Sansesteban con un triple cortaba el parcial de 6-0 local (33-31). Alexis Bartolomé entraba en el partido por Sandro Gacic, y siete segundos después, anotaba un triple (36-61). Sansesteban no permitía a los santanderinos despegar en el marcador (36-33). Cuatro puntos consecutivos de Larsen y Bartolomé, ponía el marcador en 40-33, una ventaja que recortaba Sanguesa con un triple (40-36). Tras un intercambio de canastas, Valderrey con un 3+1, puso al CB Valle de Egües a dos puntos (43-31), ventaja que se perdió en los últimos segundos, pese a la canasta de Lleon Tillman (45-41), debido a la canasta de Urdiain (45-43) y el triple de Konan (45-46).

Tras el paso por los vestuarios, Valle de Egües iniciaba con un triple de Konan, tras asistencia de Valderrey (45-49). Desde el mismo lugar, pero en el lado contrario de la cancha, anotaba Alexis Bartolomé (48-49). Gueye anotaba un tiro en suspensión (48-51), y Paul Larsen se lo devolvía desde la pintura (50-51). Valderrey no permitía acercarse a Gallofa & Co, y anotaba un nuevo triple (50-54). De nuevo, el jugador norteamericano, Larsen, con dos canastas consecutivas, empataba el partido a 54. Gueye cortaba el parcial de 4-0 (54-56), y Tillman empataba el partido (56-56). Tras un intercambio de canastas por parte de ambos equipos, Sandro Gacic adelantaba a los cántabros con un triple (61-58). A partir de ese momento, y a falta de tres minutos para el final, los de Benjamín Santos, mostraron su mejor versión ofensiva, y no perderían su ventaja en lo que restaba de partido. Jaime García lograba un 2+1 (64-58). Urdiain rompía el parcial de 6-0 (64-60), pero aparecía otra vez Cesa Saiz-Bustamante desde la línea de 6-75 metros (67-60), y posteriormente con un tiro en suspensión de dos puntos (69-60). Mamadou frenaba el 5-0 local (69-62). El tercer cuarto finalizaba con Paul Larsen logrando un 2+1 tras lograr falta personal de Del Rio (72-62).

El último cuarto empezaba frío por parte de ambos equipos, no llegando la primera canasta hasta pasado cuatro minutos por parte de Paul Larsen desde la línea de tiros libres (74-62). Valderrey, tras asistencia de Vinagre, anotaba un triple (74-65), pero Gallofa & Co reaccionaba con un triple y un 2+1 de Sandro Gacic que rompían definitivamente el partido (80-65). Gueye, con cuatro puntos consecutivos, cortaba el parcial local de 6-0 (80-69). De nuevo, Gacic, desde la línea de tiros libres anotaba dos puntos más (84-69). Valderrey, con dos tiros libres, y Mamadou, ponían a su equipo a 11 puntos de los cántabros (84-73). Larsen alcanzaba los 22 puntos con una canasta interior (86-73). Tras un intercambio de canastas entre Jaime García y Urdiain (88-75), el partido se cerraba con un triple para cada equipo, por parte local de Sandro Gacic, mientras que, Yarnoz hacía lo propio para los visitantes, para dejar el resultado final de 91-78. Importante victoria de Gallofa & Co que comienza el año con buenas sensaciones, y que el próximo fin de semana afrontará una ‘doble jornada’. El sábado, en el Palacio de los Deportes de Santander, comenzará la segunda vuelta frente al Universidad de Burgos (4-9), y unas horas más tarde, el equipo cántabro se desplazará a Palencia para jugar contra el colista, Baloncesto Venta de Baños, que en esta jornada, perdió por 59 puntos ante el líder invicto.