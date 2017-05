Todo se decide hoy

El Igualatorio Cantabria Estela llegaba de nuevo al Palacio de los Deportes de Santander con los objetivos de conseguir la segunda victoria en esta Fase de Ascenso a Leb Plata 2017. Con la victoria del Real Canoe al Valencia Basket B (78-69), los de Rafa Pueyo tenían que ir a por todas. Tendrían que salir extra motivados y sabiendo la importancia del partido que venía a continuación. Se respiraba un buen ambiente en el Sardinero, un ambiente a ilusión y ganas por ascender y lo consiguieron pues se impusieron por 64-55 al CB Mollet.

Volviendo a lo deportivo, el partido comenzaba muy igualado por parte de los conjuntos. Ambos equipos sabían de la importancia de este partido, por lo que se esperaba un auténtico partidazo en el Palacio. Los cántabros estaban acertados en el tiro y duros en defensa. Los de Mollet igualaban las condiciones del partido y el marcador era prácticamente similar. Pero los santanderinos tenían las cosas bajo control. Transcurrían los minutos en el marcador y la ventaja era mínima. Los de Rafa Pueyo tendrían que aumentar la intensidad y la concentración para poder llevarse el encuentro. Al final del primer cuarto el resultado era de (20-11) favorable a los cántabros.

Arrancaba el segundo cuarto de un auténtico espectáculo del baloncesto cántabro en un Palacio con un ambiente increíble. Los de la capital cántabra volvían a pista fortísimos. Los de Mollet no reaccionaban y la diferencia iba aumentando. Los santanderinos tendrían que aprovecharse de las debilidades de los de Cataluña para poder vencer. Pasaban los minutos en el Palacio y los del Básquet Mollet parecía que despertaban. Pero los del Igualatorio no se lo ponían nada fácil. Habían formado una espectacular defensa por la que los de Mollet no encontraban los huecos para así poder anotar. El cuarto estaba controlado por los Campeones del Norte. Al final de este el resultado en el luminoso era de (29-18) favorable al Igualatorio Cantabria Estela.

Tras el descanso ambos equipos volvían a la pista con el tercer cuarto. Los del Igualatorio habían cogido las riendas del encuentro y estaban dominando durante todo el encuentro. Los de Mollet habían tenido pequeños destellos de acercarse en el marcador, pero no había sido suficiente. Los de Santander tenían las cosas más que claras, querían ser de Plata. Por parte del equipo catalán, se notaba en la pista que no estaban jugando cómodos. Los de la capital cántabra les estaban poniendo las cosas muy difíciles y se hacía visible en el marcador. Al final del tercer cuarto el resultado era de (51-31) para los santanderinos.

Se daba lugar al cuarto y último periodo de este auténtico espectáculo deportivo. Los cántabros habían dominado durante todo el encuentro y tenían el partido en sus manos. Los del equipo catalán no se daban por vencidos y seguían aprontando, pero no era suficiente. Se agotaban los últimos minutos en el luminoso y los del Igualatorio se proclamaban vencedores en el Palacio. El resultado final era de (64-55). Los del Sardinero habían jugado un auténtico partidazo y habían marcado el ritmo en todo momento lo que hacía que la victoria se tiñese de rojo. Esto suponía que hoy domingo los de Rafa Pueyo y Asier Gordo se lo jugarán todo a un partido frente a un durísimo rival como es el Real Canoe, equipo invicto en esta Fase de Ascenso.