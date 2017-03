El Pas Piélagos se llevó un gran derbi

El partido de la vigésimo segunda jornada de la liga EBA 2016/17, resultó un espectáculo baloncestístico de altísimo nivel, con dos equipos, Pas-Piélagos y La Gallofa Cantbasket que dejaron sobre la cancha cuarenta y cinco minutos de buen juego, grandes dosis de emoción y jugadas espectaculares y de la que al final salió vencedor el equipo que actuaba como local, tras conseguir a falta de tres segundos un triple que le permitió llegar al tiempo extra tras el empate a 76. Igual de intensos fueron los cinco minutos extra, pero en un apretadísimo final del que cualquiera podía haber salido ganado, el Pas Piélagos estuvo más acertado en el último minuto. Con un juego basado en la intensidad defensiva y el orden, no exento de calidad, se impone el Pas Piélagos, apoyado por una grada totalmente llena, con seguidores de ambos equipos, que llenaron de color el partido y vivió con suprema intensidad los últimos minutos del choque. Gran corrección entre los aficionados y el gran vencedor sin duda de la jornada ha sido el excelente estado de salud del baloncesto cántabro.

El partido, que contó con la presencia de las autoridades tanto regionales como municipales, respondió a las expectativas generadas, tanto en lo deportivo, con dos de los mejores equipos de la liga EBA frente a frente, como en el mensaje solidario que junto con la asociación Amara y la organización del grupo Las Mayuelas se pretendía transmitir a nuestra sociedad, de apoyo, comprensión y ayuda a los niños en delicado estado de salud y animarles a no desfallecer y plantar cara para lograr luchar y vencer a la enfermedad en un partido continuo.

Salida con un ritmo vertiginoso del equipo de La Gallofa Cantbasket impuesto por Jaime García y Paul Larsen, que desde la línea de tres anota los primeros puntos para su equipo. Destaca también la labor de M. Zvonar, espectacular en el comienzo de partido con seis puntos, que le da las primeras ventajas en el marcador al equipo visitante, que se impone en el cuarto por un amplio 11-28 ante un Pas Piélagos muy desacertado y desentonado, que solo desde la línea de tiro libre consigue anotar y que ve como el equipo santanderino es muy superior en ritmo, intensidad y acierto en este cuarto.

En el segundo cuarto, numerosas rotaciones en ambos equipos, en los primeros minutos continúa la igualdad tanto en el juego como en el marcador, pero tras la segunda falta personal de Paul Larsen, el bando local, que pasa a defender en zona, se encuentra mucho más cómodo en el partido. Comienza a recortar la diferencia en el marcador, diferencia que llegó a ser de veinte puntos con el veinte a cuarenta. Pero en los últimos tres minutos un parcial de 18-3 sirve para acabar el cuarto 27-15 y dejar el marcador al descanso, con un 38-43 que deja todo por decidir para la segunda parte.

Impresionante tercer cuarto, tanto de ritmo como de intensidad defensiva por ambos equipos, cuesta a ambos conjuntos mucho anotar, las defensas provocan demasiadas pérdidas en ambos equipos y cada canasta cuesta un gran esfuerzo. El equipo de Renedo, a falta de tres minutos estabiliza el orden en su juego de ataque, con un triple de Peña se pone el empate a 48 y tras una canasta de Orlov en un perfecto uno contra uno en el poste bajo, son contestados por dos canastas en la pintura del poderoso Larsen, amo y señor de la zona. En la grada las dos aficiones empujan lo suyo. Acaba el cuarto con un marcador de 17-15 favorable al equipo local que afronta el último periodo con tres puntos de desventaja 55-58 y pensando en ser capaces de darle la vuelta al marcador.

En el último y definitivo periodo, el equipo local gracias a su juego de conjunto y apoyados por una afición que empuja lo suyo se hace merecedor de la victoria, pero para llegar a ese desenlace pasaron muchas e interesantes acciones en el desarrollo del partido. Una canasta en bandeja del equipo santanderino a cargo de Tillman es contestada por Pape Seck tras recoger un rebote a un tiro suyo. Máxima intensidad y emoción e inigualable ambiente el que había en el Fernando Expósito. Con 61-62 ningún equipo anota en dos minutos. Un triple de A. Bartolomé y otro de C. Sepúlveda, para el equipo de La Gallofa, son contestados por Peña y Brais. Con todo ello se llega a los últimos ocho segundos con 73 a 76 para La Gallofa y saque de fondo para Pas Piélagos. Pero ese escaso tiempo en el baloncesto da mucho de sí.

Funcionó la pizarra del técnico local, José Ignacio Álvaro, que diseñó un tiro de tres abierto para Pape que anotó y llevó el partido al tiempo extra. En estos cinco minutos el equipo local que de nuevo se pone dos puntos arriba con canasta de Pape sigue la igualdad en el juego y en el marcador, aunque con una canasta de Juan Arnaiz, el equipo de Renedo se coloca cuatro puntos arriba. No se movió el marcador hasta que en el último minuto con la eliminación por faltas de los dos pívots del equipo de la capital, Tillman y Larsen, son los jugadores del Pas Piélagos, Pape y Vlady, quienes dominan bajo los aros. La grada con su griterío impone mucho y al final tras un parcial de once a tres en el periodo extra acaba el partido entre la inmensa alegría de toda una grada y un equipo que espera con gran ansiedad que esto acabe cuanto antes y ya no pase nada más. En efecto sonó la bocina, que cerró el partido y se llenó de alegría y júbilo tanto el equipo local como su afición. Podemos aseverar que el marcador final hace justicia con lo presenciado en el Fernando Expósito, con un equipo, La Gallofa Cantbasket, mucho mejor en el inicio del encuentro, que también jugó un gran encuentro y un Pas Piélagos que nunca dejó de creer y acabó consiguiendo el premio gordo de la victoria, en una magnífica tarde de baloncesto que será difícil olvidar.

Destacar el magnífico ambiente que se respiraba en el Fernando Expósito, que registró una magnífica entrada, de las más numerosas en su ya larga trayectoria en liga EBA en parte como respuesta a la convocatoria de todos los aficionados tanto del CDE de Baloncesto Pas y de las EM Piélagos como de La Gallofa Cantbasket. Todo el baloncesto cántabro, especialmente el femenino, estuvo presente con el Igualatorio Cantabria Grupo Tirso y el Ventanas Arsan Astillero, las asociaciones Amara, Las Mayuelas y el grupo de música tradicional Al Tresboliyu.