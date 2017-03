El Igualatorio Cantabria Estela cae derrotado ante el Grupo de Santiago

El equipo del Igualatorio Cantabria Estela se desplazaba a tierras burgalesas para disputar la 22ª Jornada del Grupo AA de la Liga EBA en El Plantío. Los de Rafa Pueyo tenían en mente el único objetivo de sumar un nuevo triunfo, para compensar así la derrota cosechada el sábado pasado en el Palacio de los Deportes de Santander, ante el vigente campeón liguero, el Megacalzado Ardoi, y mantener de este modo su condición de invicto a domicilio y el primer puesto de la tabla, que actualmente ostenta. En frente el cuadro del Basket Burgos 2002, denominación original de la entidad, que lucha nuevamente por la permanencia en la categoría, por lo que no iban a poner las cosas nada fáciles e iban a intentar derrotar al líder esta jornada, para abrir brecha con respecto a los equipos que se encuentran en la posiciones comprometidas de la clasificación, de las cuales, actualmente, les separa un único triunfo.

Volviendo a lo deportivo, los burgaleses comenzaban dominando en la pista con una durísima defensa y un gran ataque. Los cántabros no conseguían reaccionar hasta que un tiempo muerto pedido por Rafa Pueyo despertó a los líderes del grupo. Varios triples subían al marcador para acercarse a los castellanos. Los de Santander tendrían que darlo todo en la pista para llevarse el encuentro. Corrían los minutos en el marcador y los visitantes parecían bloqueados con respecto a su ataque. No eran capaces de desplegar todo su juego. Los del Grupo de Santiago se llevarían el cuarto con un resultado de (24-19).

Comenzaba el segundo cuarto en El Plantío con los cántabros luchando cada punto para poder remontar el error del primer cuarto. Con el paso de los minutos en la pista, el Estela comenzaba a desplegar todo su arsenal. El ataque santanderino era un continuo asedio. La pista se había convertido en un auténtico concurso de triples por parte de los dos conjuntos. El choque se había revolucionado por momentos y estaba siendo una auténtica guerra campal de canastas. En los últimos minutos del segundo cuarto los de Rafa Pueyo conseguían ponerse por delante en el marcador. Estaban corrigiendo errores y aumentando la intensidad tanto en su ataque como en defensa. Al final del segundo cuarto el resultado era de 44-43 para los de Burgos.

Se iniciaba el tercer cuarto después del buen trabajo hecho por los cántabros en el segundo periodo. Había que seguir mejorando para conseguir ponerse por delante en el marcador y así llevarse el encuentro. Los castellanos apretaban en defensa y tenían muy buena puntería anotadora. El Igualatorio Cantabria Estela no era capaz de ponerse por delante, tendrían que volver a repetir el buen trabajo cosechado en el segundo cuarto. Los del Igualatorio cogían aire en un tiempo muerto pedido, pero no conseguían volver a su verdadero juego. Los de Burgos se llevarían el cuarto con un resultado de (60-57). Arrancaba el último cuarto del encuentro en El Plantío. Los del Grupo de Santiago Automoción salían ‘mordiendo’. Eran los últimos minutos de partido y había que darlo todo en pista. Los de Burgos estaban cometiendo muchísimas faltas, y eso estaba afectando al juego visitante. Se complicaba el partido para el líder, quedaban pocos minutos para finalizar el encuentro y no estaba en partido. Los de Burgos controlaban los últimos minutos y se llevaban el partido con un resultado final de 74-71.