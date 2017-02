La Gallofa & Co recupera la segunda posición tras ganar a Ulacia Grupo

Triunfo de Gallofa & Co en su desplazamiento a Zarautz. El equipo cántabro, tras su tropiezo ante Universidad de Valladolid, regresó a la senda de la victoria ante un Ulacio Grupo, inmerso en la lucha por la permanencia, que no se rindió y consiguió meterse en partido, después de que Gallofa & Co alcanzase su máxima ventaja en el partido (+26) a comienzo del segundo cuarto. El equipo vasco llegó a reducir su desventaja a tan solo 6 puntos, pero los de Benjamín Santos supieron amarrar el partido, y sumar una victoria que le permite recuperar la segunda posición, tras la derrota en la prórroga de Easo Loquillo ante el CB Santurtzi, que puso fin a su mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Paul Larsen, Lleon Tillman y Jaime García, guían a Gallofa & Co con 19, 17 y 16 puntos, respectivamente.

Sandro Gacic era el encargado de anotar los primeros dos puntos de Gallofa & Co (0-2), siendo el partido empatado en la siguiente jugada (2-2). Paul Larsen tras capturar el rebote ofensivo, anotaba su primera canasta de la tarde (2-4). De nuevo, Larsen tras robar el balón sumaba dos puntos más que ponía el marcador en 2-6. El fuerte comienzo de Gallofa & Co continuaba, tras un mate del capitán Jaime García, que aprovechaba una nueva pérdida local (2-8). El equipo vasco reaccionaba con un parcial de 4-0 (6-8), que rompía Jaime García con un triple (6-11). La pareja interior Tillman-Larsen seguía haciendo daño, con canastas de los dos jugadores norteamericanos, que ponían el +10 en el marcador (9-19). El capitán Jaime García se sumaba a la fiesta ofensiva, anotando dos triples consecutivos más un tiro libre, que ponía el resultado final de 10-26 al primer cuarto. Gallofa & Co arrancaba con mucha fuerza el segundo cuarto, con una canasta del canterano, Alejo Rúa-Figueroa, y un 2+1 de Puchi Sepúlveda, que ponía el +20 (11-31). Ulacia Grupo anotaba una canasta para acabar con el parcial de 0-5. Tras un tiempo muerto local, en la que los árbitros señalaban una falta técnica a un jugador local por protestar, Larsen anotaba tres tiros libres consecutivos, sumado a un posterior triple de Lleon Tillman que ponía el marcador en 15-39. Sandro Gacic sumaba dos puntos más desde la línea de tiros libres (15-41), que ponía el +26 en el marcador, la máxima ventaja de Gallofa & Co en el partido.

A partir de ese momento, cuando parecía que el equipo santanderino trataba de sentenciar el partido al descanso, apareció Ulacia Grupo para, poco a poco, remontar el partido en los últimos cuatro minutos, con un escalofriante parcial de 15-0 (30-41). Jaime García con un tiro libre cortaba el parcial de Ulacia Grupo, y al descanso el marcador terminaba en 30-42.

El partido se reanudaba con un 2+1 del equipo guipuzcoano (33-42), que conseguía rebajar los diez puntos de diferencia. Gallofa & Co reaccionaba con un triple de Sandro Gacic y una canasta de Paul Larsen (33-47). Ulacia Grupo seguís en partido, después de anotar dos triples consecutivos, aunque Gallofa & Co también anotaba desde la línea de 6.75 metros y ponía el +10 (40-50). La zona planteada por el equipo local, se le seguía atragantado a los santanderinos, que tras una nueva pérdida y un par de canastas de Ulacia Grupo, apretaba el marcador (44-50). Dos canastas consecutivas de Lleon Tillman espantaban los fantasmas en el Pabellón Municipal de Zarautz (44-54). La ventaja de +10 puntos se ampliaba tras una canasta de Luis Portilla, tras capturar rebote ofensivo, sumado a un triple de Jaime García (46-59). De nuevo, Portilla anotaba, esta vez, desde la línea de 6.75 metros (46-62). El tercer cuarto finalizaba con el resultado de 49-63.

El último y decisivo cuarto comenzaba con una canasta de Ulacia Grupo (51-63), que respondía Gallofa & Co con un tiro libre de Alexis Bartolomé y un triple de Sandro Gacic (53-67). El conjunto de Zarautz no se quería rendir, y anotaba un nuevo triple (56-67).

A falta de cinco minutos para el final, Gallofa & Co aprovechaba que Ulacia Grupo estaba en bonus, para sumar puntos desde la línea de tiros libres (65-77). Luis Portilla, con un nuevo triple, sentenciaba el partido en Zarautz (68-80). Con una canasta local y un tiro libre de Jaime García se cerraba el marcador en 70-81.