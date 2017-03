La Gallofa & Co continúa muy firme

La Gallofa & Co no falló ante su afición en la primera de las ocho finales que le quedan para clasificarse a la Fase Final del Grupo A de la Liga EBA. El equipo santanderino dominó el partido a partir del segundo cuarto, marcando el ritmo ofensivo, y llevándose la decimoquinta victoria de la temporada, que permite a los de Benjamín Santos mantenerse en la segunda posición, antes del duelo directo del próximo domingo en Navarra, ante el vigente Campeón de la Liga, Megacalzado Ardoi. Mondragón Unibertsitatea comenzaba el partido mostrando sus habituales armas, con dos triples consecutivos, el primero de Alex Lorenzo y el segundo de Gorka Arejolaleiba, que situaban el marcador en 0-6. Paul Larsen era el encargado de anotar la primera canasta para una Gallofa & Co atascada en los primeros minutos de partido (2-6). El equipo vasco a través de Mikel Atxa e Imanol Ceciaga, ampliaban la ventaja a 2-10. El partido continuaba con múltiples errores por parte de ambos equipos, que llevaban a tiros precipitados, y así durante tres minutos, en donde el electrónico del Palacio de los Deportes no se movió. A falta de cuatro minutos para el final del primer cuarto, el equipo cántabro daba la vuelta al partido, con un parcial de 10-0, con un triple del capitán Jaime García y del canterano, Gabriel Palacios, sumado a canastas interiores de Tillman y Larsen (12-10). A través de los tiros libres, Alex Lorenzo ponía a los suyos delante (12-13), pero Paul Larsen, desde el mismo lugar, empataba y cerraba el primer cuarto en 13-13.

Desde la primera posesión del segundo cuarto, Gallofa & Co metió una marcha más en su juego, y comenzó con una canasta del canterano Alejo Rúa-Figueroa, junto con dos triples consecutivos de Jaime García, que a punto estuvo de “enchufar” el tercero, pero que el aro se lo escupió (21-13). El parcial de 8-0 lo cortaba Mondragón Unibertsitatea de la mejor forma posible, con dos triples consecutivos, ajustando el marcador a 21-19. Tras varias posesiones sin canastas, la juventud de Gallofa & Co daba un paso adelante, Alejo Rúa-Figueroa y Luis Fernando Portilla eran protagonistas de un parcial de 6-0 (29-21), que ampliaba Jaime García con un tiro de media distancia, con el que Gallofa & Co sumaba su máxima ventaja hasta el momento (+10, 31-21). Medizabal cortaba el parcial local (31-23), pero Jaime García sumaba un nuevo triple en su cuenta particular (34-25). Las canastas visitantes solo llegaban en manos de Diosdado Medizabal que sumaba cuatro puntos consecutivas (34-29). Paul Larsen y Lleon Tillman cerraban la primera parte con dos canastas (38-29), mientras que, por parte visitante lo hacía Mikel Atxa (38-31).

En el descanso, Sanyo Gutiérrez, uno de los mejores jugadores del mundo de pádel, fue protagonista, después de ser nombrado Socio Honorífico de Cantbasket. El jugador argentino, vinculado a tierras cántabras, es fiel seguidor del equipo santanderino y se encuentra ya preparándose para comenzar la temporada 2017 del circuito internacional World Padel Tour, cuya prueba inaugural será en el Palacio de los Deportes de Santander del 26 de marzo al 2 de abril con el ‘Santander Open Trofeo Año Jubilar Lebániego 2017’. El partido se reanudaba con una canasta de Mihajlo Zvonar (40-31), sumado a otra de su compañero Paul Larsen (42-31). Alex Lorenzo con un tiro libre anotado (42-32) junto a una canasta de Medizabal (42-34), no permitía a los cántabros ampliar su parcial inicial de 4-0. Larsen seguía imparable y sumaba dos puntos más (44-34). Mondragón Unibertsitatea trataba de recortar diferencias por medio de Mikel Atxa (44-36), pero, Gallofa & Co encadenaba un parcial de 12-0, con canastas de Luis Portilla, Lleon Tillman y Paul Larsen (56-36). Mondragón Unibertsitatea finalizaba el tercer cuarto con triples de Aranzabal y Gorka Arejolaleiba (56-42).

El último cuarto comenzaba con dos triples consecutivos de Gorka Arejolaleiba (56-48), y uno del capitán de Gallofa & Co, Jaime García (59-48). El equipo santanderino encadenaba un parcial definitivo de 9-0, con un 2+1 de Paul Larsen y dos canastas de Alexis Bartolomé (67-48). Imanol Ceciaga con un tiro en suspensión cortaba el parcial santanderino (67-50). Carlos “Puchi” Sepúlveda anotaba cuatro puntos consecutivos para sentenciar el partido (71-50). Mikel Atxa cerraba el partido anotando tres tiros libres (71-53).

«Mondragón ha salido muy acertado en el tiro exterior, hemos estado a remolque el primer cuarto, a partir del segundo ya hemos cogido alguna diferencia, pero no hemos estado muy fluidos en ataque, era un equipo bastante difícil para nosotros, juegan con mucha gente abierta, sin una referencia interior clara», valoraba Benjamín Santos, entrenador de Gallofa & Co, añadiendo que «ahora toca pensar en Megacalzado Ardoi, un partido muy duro, un duelo directo para jugar la Fase Final, en donde, trataremos de ajustar las cosas que hoy no hicimos bien, y alguna pincelada nueva en ataque para afrontar el partido con garantías». El encuentro se jugará el próximo domingo en el Polideportivo Municipal Zizur Mayor a las 18:00 horas.