el estela sigue imparable

Comenzaba la decimoquinta jornada de la liga EBA que enfrentaba al Igualatorio Cantabria Estela con la Universidad de Burgos. Todas las miradas estaban puestas en los chicos del Igualatorio Cantabria Estela que querían seguir con la racha de victorias y seguir invictos. Los burgaleses no ivan a poner las cosas fáciles al equipo dirigido por el vizcaíno Rafa Pueyo.

Volviendo al encuentro el primer cuarto empezaba con la victoria en el salto para la Universidad de Burgos. Se esperaba un encuentro un tanto difícil para los cántabros. El partido comenzaba con varias anotaciones rápidas por parte de los dos equipos. Los jugadores de la Universidad de Burgos salían con toda la carne en el asador para intentar acabar con la racha de catorce victorias consecutivas de los cántabros. El resultado al finalizar el primer cuarto era de 18–28.

Comenzaba el segundo cuarto del encuentro y los jugadores del Igualatorio Cantabria Estela empezaban a gustarse en ataque. Varias combinaciones por mediación de Andrés Pariente y el pívot Tomas Hampl daban sus frutos. Pero el equipo burgalés dirigido por Jose Luis Cubillo no cesaba en ataque. Varias anotaciones consecutivas acercaban a la Universidad de Burgos, pero el Igualatorio Cantabria Estela no iba a ponerles las cosas tan fáciles. El cuarto se transformaba en una fuerte lucha por parte de los dos equipos. Al final del segundo cuarto el luminoso reflejaba el resultado de 32–41 para los cántabros. El tercer cuarto comenzaba con un Universidad de Burgos muy fuerte en defensa. Los chicos de Jose Luis Cubillo no se encontraban cómodos en ataque y se reflejaba en el luminoso. Por otro lado los cántabros estaban muy acertados de cara a canasta y rápidos en defensa. Varios robos de balón conseguían transformarse en anotaciones debajo del aro. Varias combinaciones revolucionaban el partido. Al final del tercer cuarto el luminoso reflejaba un resultado de 49–64 para los visitantes. Arrancaba el último cuarto del encuentro. Los visitantes respiraban aire de victoria, pero sin confiarse. La Universidad de Burgos se acercaba en el marcador pero los santanderinos tenían el encuentro controlado. Con un Tomas Hampl imparable debajo del aro, las anotaciones ivan sumando para los visitantes. La concentración en defensa era máxima y de ahí que el conjunto burgalés no encontrase el acierto de cara a canasta. El Igualatorio Cantabria Estela brillaba en ataque y conseguía un marcador final de 61–78. Otra victoria más para completar la racha de 15-0 del conjunto del Igualatorio Cantabria Estela. La próxima jornada se disputara en casa el gran derbi ante el Cantbasket Gallofa & Co, lo que se presupone será una gran fiesta del baloncesto cántabro.