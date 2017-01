Muere la periodista Paloma Chamorro, icono de la movida madrileña

La periodista y presentadora de televisión Paloma Chamorro, famosa por su programa musical de los 80 «La Edad de Oro», ha fallecido a los 68 años, según ha informado a través de Twitter La 2 de TVE.

La cantante y compositora Ana Curra (Los Pegamoides, Parálisis Permanente), ha confirmado la noticia en las redes sociales y ha agradecido a Chamorro su labor «contra viento y marea» en aquel programa que hizo de la provocación y el atrevimiento sus enseñas.

Lou Reed o The Smiths fueron algunas de las bandas internacionales que pasaron por el programa, emitido en TVE entre 1983 y 1985, junto con referentes de la movida madrileña como Alaska y Dinarama, Kaka de Luxe, Los Rebeldes, Loquillo, Danza Invisible o Almodóvar & McNamara.

Además de música, el programa fue escaparate de las artes plásticas, el cine y los movimientos sociales más innovadores.

Almodóvar gritando que su droga favorita era el «angel dust» o el cantante de The Lord of The New Church bajándose los pantalones fueron algunos de los momentos más polémicos del programa y elevaron las presiones de los sectores más conservadores.

Pero fue la aparición de Chamorro con un Cristo crucificado con cabeza de cerdo en un programa emitido el 16 de octubre de 1984 lo que sirvió para que un abogado denunciara al programa y consiguiera su cancelación.

La presentadora fue procesada por ofensas a la religión pero fue absuelta por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en 1990, fallo confirmado por el Tribunal Supremo en 1993.

Licenciada en Filosofía Pura y experta en artes plásticas, música y literatura, Chamorro comenzó a trabajar en Televisión Española en 1970 como presentadora del programa «Galería», dirigido por Ramón G.

Redondo, y a continuación pasó a «Cultura 2» y «Encuentros con las letras». En abril de 1977 fichó como directora adjunta y después como directora del programa de arte «Trazos», que se emitió hasta junio de 1978. Y en octubre del mismo año comenzó a dirigir otro espacio dedicado al arte en la segunda cadena de TVE, «Imágenes».

Su siguiente programa fue «La Edad de Oro», que comenzó en mayo de 1983. La primera etapa del mismo duró hasta enero de 1984, para volver a la pantalla de nuevo en septiembre del mismo año.

Tras su cancelación, en abril de 1987 comenzó un nuevo programa llamado «Estación de Perpiñán», cuyo contenido era también cultural y un año después estrenó el espacio de producción propia «La realidad invertida», dedicado al arte contemporáneo.

Figuras de primera fila como Joan Miró, Robert Mapplethorpe, Keith Haring, George Condo y David Hockney pasaron por el programa, que se emitió hasta enero de 1989.

Chamorro fue una persona muy crítica, que puso en tela de juicio la forma de trabajar en televisión, así como la gestión realizada.

Se definía como una «filósofa de la acción» y aseguraba que nunca había buscado polémicas sino «ensanchar los límites de la libertad de expresión».