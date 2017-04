Mitic desplegará en Santander una una nueva forma de entender la gaita

Mitic, el novedoso proyecto de expansión del instrumento más emblemático de Galicia y de la música celta, la gaita llega esta semaan a Cantabria. Será concretamente en el Escenario Santander el viernes 21 de abril cuando este proyecto único y pionero que reinterpreta canciones míticas llegue a la ciudad con un espectáculo nunca antes visto.

Los hermanos Álvaro y Suso Costas se presentan sobre el escenario con un total de 13 reputados artistas en un movimiento hacia la evolución social de un instrumento que ha estado ligado siempre a su música de raíz desde su expansión en el siglo XIII. De esta forma, descubren nuevos horizontes para su sonido revisitando temas míticos como ‘Still loving you’ de Scorpions, ‘Show must go on’ de Queen, ‘Thunderstrack’ de ACDC, ‘Living on a prayer’ de Bon Jovi, ‘Sweet child of mine’ de Guns N’ Roses, ‘Gabriels Oboe’ de Ennio Morricone, ‘Billie Jean’ de Michael Jackson, ‘Hotel California’ de Eagles o ‘My Way’ de Frank Sinatra, entre otros muchos. Batería, bajo, piano, guitarra, violín, saxofón, trombón o trompeta se unen a gaita y voz para interpretar estas personales versiones que no dejan indiferente a nadie. El espectáculo será presentado además a lo largo de su gira en 2017/18 por las 8 naciones celtas: Irlanda, Escocia, Cornualles, Isla de Man, Bretaña, Galicia, Asturias y País de Wales.