La Filarmónica de la BBC abrirá el Festival Internacional de Santander

La Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Juanjo Mena y con el pianista sevillano Juan Pérez Floristán, inaugurará el 5 de agosto la 66 edición del Festival Internacional de Santander (FIS), que clausurará el día 31 la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, con el violinista francés Renaud Capuçon. Entre una y otra jornada se programarán en total 48 eventos, que incluyen conciertos sinfónicos y barrocos, espectáculos de danza, recitales, música contemporánea, conciertos de cámara y música antigua, y espectáculos familiares. El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá 23 de las citas (veinte espectáculos y tres sesiones de proyecciones), y las 25 restantes se celebrarán en 21 localidades de la región, dentro del ciclo de conciertos en los Marcos Históricos.

Entre los nombres propios del Festival figuran también la Joven Orquesta de Asia, junto al director James Judd y el violinista Vadim Repin (22 de agosto); y el proyecto de Jordi Savall ‘Las rutas de la esclavitud’, una propuesta multicultural en la que los ensembles del director catalán -Hesperion XXI y la Capella Reial de Catalunya-- se unen a músicas procedentes de Mali, Madagascar, Marruecos, México, Brasil, Argentina y Venezuela (19 de agosto). Y es que la programación de este año se caracteriza por la «diversidad cultural», según ha explicado el director artístico del FIS, Jaime Martín, que la ha presentado este martes en rueda de prensa, junto a la vicepresidenta del Patronato y alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la patrona del Festival y directora general de Cultura, Marina Bolado.

Así, junto a los citados destacan también Charles Dutoit, que dirigirá el 14 de agosto a la Royal Philharmonic Orchestra; Thomas Hengelbrock, que regresa el día 18 al Festival al frente de los Balthasar Neumman-Ensemble y Balthasar Neumman-Coro y Solistas. El día 27 tendrá lugar una nueva gran cita sinfónico coral con la interpretación del Requiem de Verdi a cargo de un «elenco de lujo» dirigido por el español Gustavo Gimeno, del que forman parte la mezzosoprano Daniela Barcellona o la soprano María José Siri, acompañadas por el Orfeón Donostiarra y la Filarmónica de Luxemburgo. Además, el 7 de agosto ofrecerán un recital la pianista china Yuja Wang y el violinista griego Leonidas Kavakos, sumándose así al deseo del FIS por convertirse «en punto de encuentro enriquecido por la variedad y por los distintos orígenes culturales de los artistas». Este recital se enmarca dentro del ciclo Ensembles y Recitales, que incluye también las actuaciones de Academy of Ancient Music y Academy of Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble.

DANZA. En cuanto al ciclo de danza, el 13 de agosto el Malandain Ballet Biarritz presentará ‘La bella y la bestia’, con música en directo de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y el 24, Víctor Ullate pondrá en escena ‘Carmen’, una revisión de este clásico. Por otra parte, el festival incluye por cuarta vez el ciclo de Cámara y Música Antigua con las actuaciones de Natalia Ensemble, Cuarteto Casals y Raquel Andueza junto a La Galanía, y el estreno absoluto de ‘La isla desolada’. Además, se ha programado un concierto «extraordinario» el 3 de agosto, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, en la Sala Argenta, que será retransmitido nuevamente en directo a través de una pantalla gigante situada en la zona de Gamazo, en el exterior del Palacio de Festivales. Y otro, el día 6 a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN), que vuelve de nuevo al Festival con José Luis Temes al frente. La programación se completa con los ciclos ‘En Familia’, con espectáculos para todos los públicos; y ‘Proyecciones’, con las películas ‘Kinshasa Symphony (día 9); ‘Dancing Beethoven’ (23); y ‘Sarasate, el rey del violín’ (28). Además, se celebrarán talleres de acercamiento al FIS, impartidos por el experto musical Fernando Palacios, que se celebrarán tanto en el Centro Cívico de Numancia, en Santander, como en San Vicente de la Barquera durante tres fines de semana (21 y 22 de abril, 12 y 13 de mayo, y 16 y 17 de junio). La inscripción es gratuita y el plazo para apuntarse finalzia el 17 de abril. De esta manera, según han destacado tanto Martín como Igual y Bolado, se atiende la firme «apuesta» del FIS por «abrir sus puertas, salir de las salas, crear nuevos públicos y acercarse al mayor número de personas».

ABONO BIENVENIDA. Dentro de este objetivo se enmarca también el ‘Abono Bienvenida’, una novedad de este año que incluye doce espectáculos de diversos ciclos por un precio de 170 euros. Saldrá ala venta del 3 al 11 de mayo y será la primera oportunidad de comprar localidades para la edición de 2017. Posteriormente, podrán adquirirse los abonos generales y los de ciclo, así como las localidades sueltas. La programación de la 66 edición del FIS ha sido aprobada este mismo martes por el Patronato del Festival, y presentada a continuación a la prensa. En el acto, Jaime Martín también se ha mostrado satisfecho de la evolución económica del Festival, cuya deuda, según ha informado a preguntas de los periodistas, se ha reducido en un 80%, pasando de 1.928.000 a 394.000 euros, bajo la nueva dirección que él encabeza. Pese a ello, por el momento no se plantean programar ópera, un espectáculo caro que se llevaría en un sólo día «más de la mitad del presupuesto», si es de calidad, ha explicado. De ahí, que hasta que no dispongan «del doble» del presupuesto no entre en sus previsiones, ha dicho.