Vendidas casi 34.000 entradas para el concierto de Guns & Roses en San Mamés el 30 de mayo

Cerca de 34.000 personas han comprado su entrada para el concierto que la banda de rock Guns & Roses en San Mamés el 30 de mayo, desde que el pasado 9 de diciembre se pusieran a la venta un total de 44.000 localidades.



En una comparecencia en Juntas Generales de Bizkaia, el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, se ha congratulado del ritmo de venta y de que el 40% de las entradas vendidas sean de personas de fuera de Euskadi, lo que confirma que el evento tendrá un impacto "muy importante" en el territorio. De colgarse el cartel de "todo vendido", el impacto generado por el evento "alcanzaría los 7,5 millones de euros", ha dicho.



En este análisis del impacto, Pradales ha incluido gastos de transporte, alojamiento, hostelería, restauración y el coste de la entrada. Los ingresos para las arcas públicas vascas derivadas del IVA generado por la totalidad de las entradas ascenderán a 903.000 euros, por encima de los 200.000 euros que aportará la Diputación a la organización del evento que promociona la empresa vizcaína Last Tour International.



Pradales ha recordado que la institución foral sorteará las 125 entradas para el concierto que le corresponden como propietaria de palcos en San Mamés y como entidad patrocinadora del concierto de Guns & Roses, el primero de estas características que se celebra en la nueva "Catedral" y el primero también en el que la Diputación aprovecha su condición de socio en San Mames Barria para usar el recinto deportivo.



Según ha confirmado Pradales, Guns & Roses ofrecerá en 2017 una gira por Europa con 19 conciertos, que contará con dos paradas en el Estado, una el 30 de mayo en Bilbao y otra el 4 de junio en Madrid. La aportación económica de la Diputación está destinada a la promoción de la imagen de Bizkaia y a la promoción estatal e internacional del concierto, en cuyo cartel se incluye el logotipo foral y la marca Bilbao-Bizkaia.



Pradales ha significado que se está llevando a cabo una completa campaña de comunicación y publicidad, con comunicaciones en la calle (spots, banderolas), anuncios en prensa, radio y TV; y otra on line, con banners en web musicales, periódicos digitales, redes sociales y prensa especializada.



Por último, el diputado foral ha defendido que sea Last Tour International, que invertirá 3 millones de euros en atraer a la mítica banda de rock norteamericana, la encargada de gestionar el concierto por ser la única empresa vasca del Estado con capacidad de organizar un concierto de estas características, cuando en el Estado sólo existen otras cuatro empresas capaces de captar a las grandes bandas, y están ubicadas en Madrid o Barcelona.