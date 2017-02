Edy Asenjo «Si seguimos haciendo un trabajo de calidad, que se vea reconocido es cuestión de tiempo»

PREGUNTA.- ¿Cómo se consigue que el teatro en España preste atención al teatro hecho en Cantabria?

RESPUESTA.- Mira, te cuento una anécdota. Una vez, hace años estaba ensayando aquí con una compañía que no era la mía, yo interpretaba un pequeño papel dentro de un reparto amplio. De pronto alguien hizo un comentario tipo «si claro, si fuéramos tan buenos no estaríamos aquí, estaríamos trabajando en un buen teatro en Madrid» y ese mismo día me fui.

No quiero trabajar con nadie que piense que estar en una Comunidad que no es Madrid es una justificación para no ser exigente con la calidad de lo que ofrecemos al público. Ese es el único camino de que te lleva de ser «el vecino de al lado» a ser «el señor que hace cosas que son reconocidas y diferentes».

PREGUNTA.- Usted produce y dirige para un espacio que exhibe clásicos contemporáneos en formato de cerca, ¿es fácil encontrar en Cantabria intérpretes dispuestos a enfrentarse a este nivel de exigencia a la hora de preparar un papel?

RESPUESTA.-Cuando le ofreces al actor que se pase dos meses ensayando para estrenar un día y volverse a casa a la espera de que algún Ayuntamiento vuelva a comprar la obra, eso es exigir un esfuerzo que no tiene recompensa, por eso Sandra Bedia y yo creamos ‘El Principal Santander’ un espacio de tan solo 30 butacas en el centro de Santander que programa cada fin de semana teatro y en el que por ejemplo ‘El Malentendido’ de Camus se lleva representando tres años. La fórmula ofrece la posibilidad de hacer crecer semana a semana el personaje y éste llega ser tan real que a veces el público sale algo afectado por la mezcla de emociones que recibe del intérprete. El resultado son interpretaciones de tal calidad que si hace tres años casi tenía que buscar actores bajo las piedras, ahora somos un equipo de 15 personas que rota en distintas propuestas y una buena parte de ellos es ya de la casa porque esta fórmula «engancha».

PREGUNTA. ¿Cómo nace la idea de construir un montaje que transcurre a la vez en la calle, con actores reales, y en el teléfono móvil en un app?

RESPUESTA.- Nace porque el tecnológico es el lenguaje que habla la gente joven y en menor medida todos nosotros. No es lógico que este país anime a sus empresas a digitalizar su procesos de producción, que la música se consuma en digital, que el cine sea interactivo y la tv a la carta y pretendamos que los jóvenes se levanten una mañana y se digan «qué ganas tengo de ver una versión íntegra de La Celestina en el teatro del pueblo». Lo normal es que les atraigamos hacia lo analógico desde lo digital. Así comenzamos a pensar en Santander en la Sangre y una vez construido vimos que era además un producto turístico y una forma de devolver la autoestima a las partes no nobles de esta ciudad.

PREGUNTA. Santander en la Sangre aspira a los MAX en siete categorías. ¿Va a volver a casa con los siete?

RESPUESTA. Me gustaría para agradecer con ellos el entusiasmo que tiene la gente de la compañía y el increíble apoyo que recibimos todos nosotros cada día por la calle. La gente nos para, nos felicita aunque aún no hemos ganado nada y nos desea lo mejor. Ojalá podamos dedicarles a todos ellos al menos un MAX pero hay que ser realistas. Competimos con los más grandes del teatro nacional y digo grandes en tamaño, en trayectoria y en capacidad para producir. Así que solo puedo decir que si no es este año, será el siguiente o el otro. Si seguimos haciendo un trabajo de calidad, que se vea reconocido es cuestión de tiempo.