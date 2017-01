«Creo que Trump va a ser asesinado», vaticina Anita Lauda en base a sus cartas

Stefanie Anita Lauda García acaba de realizar sus predicciones para este año 2017, donde no augura nada bueno para el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya muerte ha visto en las cartas con las que intuye el futuro. ALERTA les ofrece sus predicciones íntegras:

«Año del gallo de fuego = Nueva vida / renovación / progreso / recuperación / año de equilibrio / estabilidad / vitalidad e ímpetu. La fuerza del fuego del bien estará por encima del mal este año. Es una señal que comenzamos a sobrevivir la oscuridad que ha estado reinando en el pasado. Es un año que abre el corazón de esperanzas de un nuevo futuro abriendo las ganas de volver a resucitar de los oscuros tiempos anteriores, dando las ganas de volver a vivir. Lo que se comienza en el año 2017 es como la semilla para los siguientes nueve años. Si los objetivos los tienes claros este año, el futuro será exitoso en su totalidad. Es el año de comenzar un camino nuevo que te llevará al éxito. Puedes encontrar el camino ‘solo’. Esto es muy importante. Puedes hacer cambios drásticos sin miedo, todo saldrá bien. Es una nueva etapa que está comenzando y llevará los nueve años a marcar un nuevo camino que va a dejar un cambio favorable en tu vida. Es el tiempo para atreverse a la novedad. Habrá muchos cambios de relaciones que resultarán beneficiosos.

INCENDIOS. En este año veo muchos fuegos. Habrá un edificio emblemático en Europa en llamas. También va haber un gran incendio en Inglaterra. España también tendrá sus fuegos importantes.

CATÁSTROFES. Sufrirán varios catástrofes en la zona mediterránea, las Islas Baleares y las Canarias.

ACCIDENTES. lo primero que me destaca en las cartas para este año es una fuga nuclear que causará una gran cantidad de problemas. Habrá una variedad de accidentes, desapariciones y secuestros principalmente de niños. Habrá una rara desaparición de un avión en Europa bajo extrañas circunstancias.

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. Durante este año habrá unos hallazgos arqueológicos que llegarán a cambiar las mentalidades de todo el mundo sobre creencias anteriores.

DESHIELE. A causa del gran deshiele de los polos se irán apareciendo cada vez más cosas, pero en este año se encontraran unos animales gigantescos desconocidos para la humanidad. Se hará un gran descubrimiento en el ártico que no querrán comunicar al público y lo mantendrán en total secreto.

LA TIERRA. Entre el 2017 y el 2018 habrá un terremoto en la India. Pero por la zona de los Estados Unidos veo que van a suceder varios terremotos y uno muy intenso en la zona este. Aunque, en el oeste también figura que va a sufrir otro terremoto. Puede situarse en la falla de San Francisco. Hará erupción un volcán en un sitio de lo menos sospechado, puede ser Islandia.

ECONOMÍA. La economía durante este año en España tendrá tendencia a crecer un poco por ciento con una mejora más notable en el 2018. En cuanto el euro, ya predije el año pasado que veo a España saliendo del euro, pero no será el único país ya que también veo que Italia y Grecia harán lo mismo y quizás también Dinamarca. Anteriormente a suceda esto veo muchos serios problemas económicos en todos estos países, pero el mayor problema lo sufrirá Italia. España seguirá con huelgas y muchos impuestos aumentados.

INMIGRACIÓN. La inmigración causará unos graves problemas, durante todo este año, en Europa e irán aumentando. Y por supuesto que en los Estados Unidos causaran un total desastre.

TERRORISMO. En cuanto el terrorismo, quizás sea el punto más alarmante de este año ya que los terroristas seguirán actuando en muchas partes del mundo. Entre ellos se encontrará – Rusia, Los Estados Unidos, Europa y Turquía. También habrá un ataque a una nuclear que pienso puede ser en Irán. Surgirá otro ataque musulmán en Francia que nos sorprenderá a todos. Nueva York también será víctima de un nuevo ataque

LA MONARQUÍA. Hace tiempo predije que la monarquía está en su descenso y sigue así y en la política ya lo están pensando y cada vez los vamos a ver menos.

POLÍTICA EN ESPAÑA. A pesar de los gustos por o en contra el presidente Rajoy, la economía será afectada a favor del ciudadano, aunque sea en una mínima parte. Van a surgir serios problemas entre países que en el presente se llevan bien.

LA POLÍTICA EN EEUU. La política en los Estados Unidos seguirá llamando la atención del mundo entero. Al igual que su construcción de una pared para parar las ilegales entradas de mejicanos en Norte América, el presidente Trump volverá a ser centro de atención con una variedad de ideas bastante revolucionarias convirtiéndose en una diana principal en los ojos de muchos americanos. Su idea de salvaguardar los ciudadanos norteamericanos del libre albedrío de todo extranjero que quiera entrar en el país quizás no sea del todo incorrecto ya que muchos países recogen a todo quien entra en el país, y luego la gente de ese país pierde de encontrar puestos de trabajo y se ven obligados de salir fuera para poder subsistir. Todo país debería tener eso en cuenta. A pesar del aspecto negativo que parece estar pasando los Estados Unidos en este momento, la economía va a mejorar indiscutiblemente. No obstante no veo que Trump vaya seguir en su puesto por mucho tiempo. Las cartas que le rodean son totalmente negativas – la torre, el colgado, el diablo, la luna y la muerte. Siendo tan negativa esta tirada indicaría una dimisión, o un retirarse a tiempo porque no sabe enfrentarse con sus obligaciones o incluso me atrevería decir que creo que va a ser asesinado a manos de un chico joven norteamericano de unos treinta y pico años, de pelo oscuro o castaño. Creo que sucederá en el exterior y entre una multitud. El arma usada parece ser un rifle con silenciador.

SANIDAD. En España, a consecuencia de los cortes, se encontrará cada vez más complicado en salir adelante como estábamos en el pasado. La falta de médicos, mala asistencia y retrasos de operaciones llegarán a causar muchas protestas contra la administración sanitaria. Durante este año se llegará a superar el sida del todo. Creo que será algún tipo de vacuna. Surgirá una nueva enfermedad que afectará mayormente a los más desvalidos. La gripe este año será extraña, aparecerá hacía los últimos meses del año y se llegará a controlar hacia finales de año.

EL TIEMPO. Los constantes cambios climáticos seguirán subiendo de temperaturas y volveremos a tener un año muy parecido al 2016 con mucho calor y como dije el año pasado, «una primavera otoño». Con cuatro días de mucho calor y otros tantos dispersos de frío en invierno. Volverá a ser atacado el sur de España con lluvias alarmantes y también el norte le tocará su parte. El Sardinero volverá a sufrir sus ataques de olas traidoras que llegaran a asustar a mucha gente. Pero también le tocará su parte a Santoña y quizás a Laredo.

CAMBIO DE HORA. Va haber grandes problemas por el cambio de hora.

TECNOLOGÍA. Más que nunca los avances serán muy marcados en ordenadores y telefonía que llegarán a sorprendernos más que nunca.

INTERNET. Las redes sociales comenzaran a causar muchos más problemas que en el pasado asustando bastante a los usuarios en todo el mundo.

DEPORTES. En los deportes veo a Nadal destacar de nuevo. Pienso que va a llegar a tener un buen año. En cuanto al futbol, veo al Madrid ganar la liga. Messi va a pensar en dejar el Barça, pero aunque lo piense no lo veo hacerlo por ahora. Veo a Cristiano Ronaldo ganando un premio muy importante.

FÚTBOL EN CANTABRIA. Este año llegará a ir afuera a jugar un partido en esa salida volverán muy contentos aunque no habrán ganado se encontrarán felices de haber llegado a tan buenos resultados. Veo una mujer importante que tendrá tratos con un hombre y ella le brindará la solución para que el Racing siga adelante. En este trato veo una clara división de los jugadores, llegando a mantener los mejores en él equipo. El trato tendrá que ver con una suma de dinero importante.

ECLIPSES. Los eclipses de los días – 10 de febrero / 26 de febrero / 3 de agosto / 21 de agosto – son todos totalmente negativos, así que no debéis planear cosas importantes para esas fechas.

SIGNOS DEL HORÓSCOPO. Aquí muestro lo que está más favorecido para cada signo durante todo a lo largo del año 2017: Signos de aire: (acuario/ geminis/ libra) Bueno para el amor. Signos de fuego: (aries/ leo/ sagitario) Bueno para el trabajo. Signos de tierra: (tauro/ virgo/ capricornio) Bueno para la salud. Signos de agua: (piscis/ cáncer/ escorpio) Bueno para la economía y lo sentimental.

ARTISTAS. Este año veo la muerte por accidente de un joven artista.

OVNIS. Volverá a ser otro año con una oleada de OVNIS. Un OVNI guiará a un avión y será filmado en la zona de – Méjico, Perú o Colombia.

EL ESPACIO. Seguiremos con nuevos descubrimientos energéticos e importantes que cada vez van a sorprendernos más desde 2017 y el 2018. Aparecerá al extraño encaminado hacia la tierra que nos va a asustar bastante aunque los gobiernos intentaran taparlo. ¿Será algo extraterrestre?».

Sobre Anita Lauda

Es nativa de Nueva York, de ascendencia española, concretamente asturiana. Ha sido directora de montaje del periódico ‘Basketball News’ y subdirectora de tres revistas deportivas de la empresa Champion Sports, trabajando posteriormente en la revista ‘Readers Digest’ (Selecciones), todo ello en la ciudad de Nueva York, comenta al respecto.

Anita es conocida en Cantabria y otras partes de España por sus investigaciones en relación con la psicología y la parapsicología. Aquí ha sido presentadora de un programa de radio llamado ‘Cuando la realidad duerme’, interviniendo también en una gran variedad de programas de televisión, nacionales y provinciales.

En el aspecto docente ha impartido clases de inglés tanto en centros universitarios como en centros de enseñanza media, dedicando más de treinta años de su vida llevar a cabo un exhaustivo estudio de la forma de enseñanza del inglés en España. Durante este periodo de tiempo ha ideado personalmente este nuevo método. Entre sus últimos libros está ‘Nueva Era’, que presenta un nuevo método ideado por Stefanie Anita para el aprendizaje del inglés. Tras años de vivir en España y analizar las técnicas y diversidad de formas «no demasiado convincentes de la docencia de este idioma» –considera–, comenzó a enfocar la enseñanza del inglés de una manera «más simplificada y rápida», apostilla.